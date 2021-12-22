هناء السيد



قال مدير عام معابد الكرنك وطريق الكباش مصطفى الصغير، إن معابد الكرنك شهدت امس تعامد الشمس على المحور الرئيسي لها، وهو الحدث الذي يوافق 21 ديسمبر من كل عام وهو بداية فصل الشتاء، حيث تشرق الشمس بطريقة تدريجية للتعامد على المحور الرئيسي للمعابد. وأضاف الصغير - في بيان صحافي امس - أن معابد الكرنك حظت بإقبال كبير من الزائرين المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات الذين حرصوا على مشاهدة وتسجيل هذا الحدث الفريد والتقاط العديد من الصور التذكارية. وأوضح أن محافظة الأقصر نظمت احتفالية بهذه المناسبة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار حضرها محافظ الأقصر، ومدير أمن الأقصر، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



ولفت إلى أن الاحتفالية شهدت فعاليات عدة مثل فقرات من الفنون الشعبية، وحملة الورود والأعلام من فرق الكشافة والموسيقى المصاحبة للاحتفال، كما شاركت فيها شركة مصر للصوت والضوء ومديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وهيئة قصور الثقافة بالأقصر.



وأشار إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تعد من الظواهر الفريدة التي تبرز نبوغ المصري القديم وتقدمه في علوم الفلك والعمارة والهندسة، حيث حرص على إقامة المحور الرئيسي لمعابد الكرنك والذي يمتد من الغرب بداية من الصرح الأول حتى الصرح السادس في شرق المعابد مرورا بقدس الأقداس والبوابة الشرقية، واستغرق بناء هذا المحور أكثر من 1000 عام وهو ما يبرز مدى تفوق المصري القديم عبر العصور.