تشهد أرض المعارض في مشرف اليوم الخميس انطلاق فعاليات معرض «seasons Expo 2021» للعطور والساعات وأدوات التجميل والازياء الذي تنظمه وتقيمه شركة معرض الكويت الدولي خلال الفترة من الـ23 من شهر ديسمبر الجاري وتستمر حتى 1 من شهر يناير المقبل بمشاركة واسعة من الشركات تتنافس في طرح منتجاتها المميزة ذات العلاقة بالقطاع.



وصرحت مديرة التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة يوسف الدهيم بأن معرض «seasons Expo 2021» يعد واحدا من أهم الفعاليات والتظاهرات التي تشهدها البلاد خاصة في مجالات العطور والبخور ومستحضرات التجميل والازياء إضافة إلى الساعات الراقية والإكسسوارات جاءت جميعها للتنافس وتستعرض منتجاتها تحت سقف واحد في محاولة لتوفير أفضل العروض سعيا منها لاقتناص رضا عملائها من رواد هذه المعارض.



وأشارت إلى أهمية المعرض باعتباره حدثا رياديا في مجال الساعات والعطور والآزياء تلائم جميع الاذواق ويمثل ايضا قاعدة انطلاق مثالية وفرصة مناسبة لالتقاء الجمهور المستهلك بالمختصين سواء مع الشركات المحلية أو الخارجية وتبادل المعلومات والخبرات ايضا.



وأعربت الدهيم عن ثقتها في ان يحقق المعرض النجاح المنشود، متوقعة ايضا أن يشهد إقبالا ملحوظا بتوافد الزوار عليه لاقتناء احتياجاتهم من الكماليات والساعات والعطور وأدوات التجميل والازياء.



وأشارت الدهيم إلى فترة انتعاش المعارض في الفترة الاخيرة خاصة بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا (كوفيد - 19) مبينة أن إقامة هذا النوع من المعارض تنعش الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد وصولا إلى تعظيم دور الشركة إقليميا عبر استقطاب كبرى الشركات والوكالات والعلامات التجارية في المنطقة.



وتبدأ مواعيد زيارة المعرض طوال أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحا لغاية 10 مساء، أما يوم الجمعة فتبدأ من الساعة 4 والنصف مساء لغاية 10 مساء في قاعتين C للعطور وقاعة D للأزياء والساعات وأدوات التجميل.