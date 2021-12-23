أعلنت متاجر ديزني بمفهوم «متجر داخل متجر» داخل دبنهامز ومذركير و«ديزني لاند» باريس عن فوز محمد بهمن وحنان المنصوري برحلة كاملة إلى «ديزني لاند» باريس، وذلك تتويجا للحملة التي تم إطلاقها في عدد من محلات دبنهامز ومذركير في الكويت والإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الماضي.

وحصل زبائن هذه المحلات على فرصة لدخول السحب لدى إنفاقهم بقيمة 40 دينارا كويتيا أو 400 درهم إماراتي على منتجات «ديزني».



وتشتمل كل جائزة على رحلة مدفوعة التكاليف لأربعة أشخاص إلى «ديزني لاند» باريس، بالإضافة إلى تذاكر طيران، وإقامة لمدة 3 ليال في فندق The Art of Marvel، وتذاكر لدخول المنتزه لمدة أربعة أيام ومجموعة كبيرة من الهدايا والمفاجآت المميزة الأخرى.

وتعليقا على هذا، قال نائب رئيس قسم العائلة في مجموعة الشايع، معن رجب: «يعد إطلاق متجر ديزني داخل دبنهامز ومذركير بمفهوم «متجر داخل متجر» في الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، إنجازا مميزا نقرب به هذه العلامة التجارية الشهيرة والمحبوبة إلى زبائننا.

وحصدت أول حملة ننظمها بهذه المناسبة نجاحا باهرا، والجائزة كانت أكثر تميزا حيث سيستمتع زبائننا وعائلاتهم دون شك بهذه الرحلة الفريدة التي نقدمها لهم، فيما نتطلع إلى مكافأة المزيد من الزبائن في الكويت والمنطقة وتمكينهم من اختبار لحظات وذكريات لن ينسوها».

أقيم سحبان لهذه الحملة وبشكل منفصل في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة، وتم اختيار الفائزين عشوائيا تحت إشراف ممثلين من الوزارة المعنية في كلا البلدين.