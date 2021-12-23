استعدادا لاستقبال موسم الاحتفالات والعام الجديد تزينت فنادق شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت بحلة رائعة وأجواء عائلية مفعمة بالفرح لتعكس فخامة الضيافة الأصيلة من خلال مجموعة من المطاعم العريقة والمتنوعة لاستقبال فترة الاحتفالات والعام الجديد وقضاء أجمل الأوقات برفقة العائلة والأصدقاء.

يستقبلكم مطعم الحمراء العالمي خلال موسم الاحتفالات ببوفيه عامر من الأطباق العالمية التي اعدها فريق الطهاة لتأخذكم بجولة الى أركان العالم الأربعة من خلال تقديم أطباق متنوعة وغنية من أشهر مختارات المطابخ العالمية.

يرحب مطعم ريكاردو العريق برواده وسط أجواء مفعمة بالفخامة مع إبداعات مبتكرة من المطبخ الإيطالي التقليدي أعدت حصريا لأصحاب الذوق الرفيع على أيدي أمهر الطهاة الحائزين على جوائز عالمية، كما يقدم مطعم الطربوش اللبناني الأصيل أفضل المقبلات الباردة والساخنة وأشهى المأكولات اللبنانية الشهية في أجواء مميزة على أنغام الموسيقى الحية، كما ينتظركم مطعم بخارى الهندي ليقدم كنزا غنيا من الأطباق المحضرة بأجود أنواع التوابل.

كذلك مطعم شهريار يكشف المزيد من خبايا واسرار الطهي الايراني من أصنافه الشهية مع خبز التنور الطازج على أنغام الموسيقى الحية.

وللمقهى الإنجليزي أجواؤه الراقية، حيث النكهة الأصيلة للشاي الانجليزي التقليدي مع تشكيلة من حلويات السكونز الشهية والمأكولات الخفيفة.