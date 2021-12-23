أعلن بنك بوبيان عن إطلاق «مسابقة بوبيان لأفضل مشروع تطوعي»، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية إدارة الأنشطة، والتي سيتم تنظيمها خلال العام الدراسي الحالي والمفتوحة للمشاركة لجميع مدارس الكويت الحكومية والخاصة للمرحلتين الثانوية والمتوسطة بجوائز قيمة تصل إلى 10 آلاف دينار.

وفي هذا السياق، قال مدير عام بنك بوبيان وليد خالد الياقوت: «يهدف بنك بوبيان من خلال هذه المسابقة إلى تعزيز روح العطاء في نفوس أبنائنا الطلبة خاصة ما يرتبط بها من أنشطة تطوعية تساهم في التنمية المستدامة للكويت».

وأضاف أن هذه المسابقة تأتي اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث ستقوم كل مدرسة بتنفيذ مشروع تطوعي وتقييم هذه المشاريع والبرامج المقدمة من كل مدرسة من خلال لجنة التحكيم المختصة والتي ستعتمد على مجموعة من المعايير من بينها الابداع والابتكار وتحقيق الاستدامة إلى جانب كونها من المبادرات التي يمكن تطبيقها ونشرها في المجتمع.

وستنظم هذه المسابقة بالتعاون مع مؤسسة SPREAD THE PASSION كجهة استشارية ومحكمة للمسابقة نظرا لما تتمتع به من خبرات طويلة في هذا المجال المهم، علما أنها منظمة غير ربحية تهدف إلى ربط المتطوعين بفرص تطوعية مع تطوير مهاراتهم لخدمة المجتمع.

ويمكن لجميع مدارس الكويت الخاصة والحكومية بشقيها الثانوي والمتوسط المشاركة في هذه المسابقة والتسجيل حتى إغلاق باب التسجيل والاكتفاء بالعدد المحدد للمدارس والمشاركة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.

يذكر ان مؤسسة SPREAD THE PASSION تعتبر منظمة غير هادفة للربح تهدف إلى ربط المتطوعين بفرص تطوعية مع تطوير مهاراتهم في خدمة المجتمع من خلال جعل العطاء سهلا ووسيلة حياة تحت شعار «اجعل عطاءك جزءا من حياتك».



كيف يمكن للمدرسة المشاركة في المسابقة؟



1- زيارة الموقع الالكتروني لبنك بوبيان www.bankboubyan.com، ومن ثم اختيار صفحة (مسابقة بوبيان لأفضل مشروع تطوعي) وقراءة كل التفاصيل الخاصة بالمسابقة حيث ان المجال متاح لجميع المدارس سواء حكومية أو خاصة متوسطة أو ثانوية.



2- ملء الاستمارة الموجودة في الموقع الالكتروني للمسابقة بأهم البيانات كمرحلة أولى للتسجيل.



3- ستقوم اللجنة المنظمة بالتواصل مع جميع المدارس المشاركة في التسجيل وإمدادها الكترونيا وعبر مختلف وسائل التواصل عن بعد بكافة المعلومات والتفاصيل عن المسابقة وجدولها الزمني مع الاجابة عن كل التساؤلات الخاصة بها.