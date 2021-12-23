قام بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا بتتويج ثلاثة من عملاء حساب التوفير بجوائز قيمة من الذهب، وذلك ضمن حملة مكافآته الجديدة: «دينارك كيلو ذهب»، حيث فاز كل من عبدالله بن نخي ومحمد مرعي بليرة ذهب عثمانية لكل منهما، كما فاز محمد المتروك بأونصة ذهبية.

يذكر أن حملة «دينارك كيلو ذهب» من KIB تمنح للمودعين في حسابات التوفير المفعلة، وخلال فترة العرض الممتدة حتى نهاية العام، فرصة لـ 3 رابحين للفوز في السحب الشهري بجوائز ذهبية عن كل 500 دينار مودعة في الحساب، حيث تشمل الجوائز أونصة ذهبية لفائز واحد وليرة ذهبية عثمانية للفائزين الآخرين، كما تقدم الحملة فرصة للمشاركة في السحب النهائي على الجائزة الكبرى وقدرها 1 كيلوغرام من الذهب عن كل 1000 دينار مودعة في حساب التوفير، وذلك مع مراعاة كافة الشروط والأحكام، أهمها الحفاظ على معدل رصيد 500 دينار للسحب الشهري و1000 دينار للسحب الأخير، متوجها بالتهنئة للفائزين في السحب الثاني من الحملة، قال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: نتمنى لعملائنا من حساب التوفير حظا أفضل للفوز في المرة القادمة، ونؤكد لهم أننا مستمرون في إطلاق الحملات وبرامج المكافآت المبتكرة والمشوقة لهم، والتي تلاقي اهتماماتهم وتطلعاتهم مع البنك، وبما يسهم في تعزيز تجربتهم المصرفية الاستثنائية فيه.