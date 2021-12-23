أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، عن توقيع اتفاقية ملزمة لشراء 100% من رأسمال شركة البوابة الإلكترونية القابضة وشركاتها التابعة، المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت، والتي تعتبر من أبرز الشركات في هذا المجال، حيث تتمتع بسمعة جيدة وبقاعدة عملاء ذات قيمة مضافة من الشركات والمؤسسات في كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وذلك بسعر شراء 23 مليون دينار.



وقد تم الإفصاح عن الصفقة في بورصة الكويت التزاما باللائحة التنفيذية للقانون الصادر عن هيئة أسواق المال، علما أن إتمام هذه الصفقة مشروط بموافقة الجهات الرقابية المعنية في الكويت والتي جار العمل للحصول عليها.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة «stc» م.مزيد الحربي: «تعتبر هذه الصفقة إنجازا من حيث انسجامها مع استراتيجية الشركة، التي ترتكز على توسيع نطاق الأنشطة والانتقال من الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية والحلول المعلوماتية المتطورة في مجال الاتصالات المتكاملة والحلول التقنية المتقدمة، وذلك من خلال توفير القدرات الرقمية من خدمات ICT وIOT وCloud Services، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها الداخلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تماشيا مع التطورات العالمية السريعة التي شهدناها مؤخرا».



وأضاف الحربي: «نرى أن عملية الاستحواذ هذه تعد فرصة مهمة لكلتا الشركتين لتوسيع نطاق عملهما وتبادل الخبرات فيما بينهما، إذ ستتيح لـ stc الاستفادة من فرص النمو في سوق الشركات وتطوير نطاق العمل وتبادل الخبرات لدعم عملية التحول الرقمي من أجل توفير أفضل الخدمات والمنتجات والحلول لنتخطى بذلك توقعات ومتطلبات عملائنا من الشركات والمؤسسات».



ولفت إلى أن stc قامت بدراسة جميع الفرص الاستثمارية في هذا المجال والتي من شأنها دعم وتمكين الشركة من تقديم أحدث الخدمات وتوسيع أنشطتها وأعمالها في مجال الاتصالات المتكاملة والحلول التقنية المتقدمة وذلك تنفيذا لرؤية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتي ترمي إلى إثراء حقوق مساهمي الشركة الكرام وتعزيز مكانة الشركة التنافسية من خلال اقتناص الفرص الواعدة.



كما أكد الحربي على أن خطط stc المستقبلية ترتكز بشكل كبير على إثراء تجربة العملاء من أفراد وشركات وريادة السوق والأسبقية من خلال تطوير قدراتها وتقديم نموذج فعال يرتكز على المنصات الرقمية، لذا إن هذا الاستحواذ سيكون داعم أساسي لـ stc لتوفير البنية الأساسية اللازمة لتطوير محفظة stc في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدعم من قدراتنا المتاحة.