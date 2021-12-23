انتقدت الرئاسة الفلسطينية بشدة امس رئيس «القائمة الموحدة» العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس على خلفية دعوته للاعتراف بإسرائيل كـ«دولة يهودية».



وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إنها تعبر عن رفضها وسخطها الشديدين لتصريحات منصور عباس وتعتبرها «ترجمة بغيضة لقانون القومية العنصري» الإسرائيلي.



وأضافت أن «هذه التصريحات غير المسؤولة تتماشى مع دعوات المتطرفين في إسرائيل لتهجير الفلسطينيين، وللمس بمكانة المسجد الأقصى المبارك، وتاريخ الشعب الفلسطيني عبر العصور».



واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن «منصور عباس بمثل هذه التصريحات لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل الشعب الفلسطيني في الوطن وفي كل مكان في العالم»، مجددة إدانتها لمثل هذه التصريحات «المخالفة للدين والتاريخ والتراث الفلسطيني الممتد منذ بدايات التاريخ».



وتابعت بالقول «من المؤسف أن منصور عباس عوضا عن أن ينحاز إلى حقوق شعبه، أصبح جزءا من تيار يعزز المشروع الاستعماري الصهيوني» مضيفة أنه «بدل أن يدين الاستيطان وعمليات القتل والتهجير التي يرتكبها الاحتلال، ومخططات المتطرفين الإسرائيليين لتفريغ الأراضي الفلسطينية، نراه يكرر ما تروجه الحركة الصهيونية من أكاذيب لا تمت للتاريخ بصلة».



وكان منصور عباس الذي يعد جزءا من الائتلاف الحكومي في إسرائيل، صرح أمس الاول بأن «الشعب اليهودي قرر أن يقيم دولة يهودية، هكذا ولدت وهكذا ستبقى».



واعتبر أن «دولة إسرائيل ولدت كدولة يهودية وهكذا ستبقى، نحن واقعيون، ولا أريد أن أوهم أي أحد، والسؤال ليس ما هي هوية الدولة وإنما ما هي مكانة المواطن العربي فيها».