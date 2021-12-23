شكّل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لجنة للتحقيق في حادثة إصابة ثلاثة متظاهرين برصاص القوات الأمنية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.



وذكرت خلية الإعلام الأمنية في قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان صحافي امس أن الكاظمي تابع باهتمام كبير حادث إصابة ثلاثة من المتظاهرين امس في مركز مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العاصمة بغداد، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة من تسبب في هذا الحادث.



وطالب الكاظمي بفتح تحقيق عاجل من قبل القوات الأمنية، والعمل على معالجة المصابين فورا وعدم استخدام القوة أو إطلاق النار بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة.



وكان المئات من المتظاهرين قد خرجوا في مظاهرات احتجاجية وسط مدينة الناصرية للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين من الجامعات العراقية رافقها إحراق الإطارات وإغلاق جسري النصر والزيتون، فيما أطلقت القوات الأمنية الرصاص على المتظاهرين.



من جهة اخرى، حددت المحكمة الاتحادية العراقية 26 الجاري لإصدار القرار بشأن الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية التي اجريت في العاشر من أكتوبر الماضي.



وبدأت المحكمة امس النظر في الطعون التي تقدم بها تحالف «الفتح» على نتائج الانتخابات، وحضر جلسة المحكمة رئيس تحالف الفتح هادي العامري الذي طالب بإلغاء النتائج وإعادة العد والفرز اليدوي الشامل بأربع دوائر انتخابية يتم اختيارها عشوائيا بطريقة القرعة.



وقال العامري إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حرمت أكثر من خمسة ملايين مواطن من المشاركة بالانتخابات بسبب الأجهزة المستخدمة في التصويت وعدم استبدال بطاقة الناخبين.



وأضاف: «حصلنا على وعود من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأن تكون الانتخابات نزيهة، ولم يتم الوفاء بالوعود».