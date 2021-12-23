لن تحول أعمال ترميم برج إليزابيث في قصر ويستمنستر المستمرة منذ أربع سنوات دون أن يقرع جرس «بيغ بن» اللندني الكبير كعادته في لحظة الانتقال إلى السنة الجديدة، قبل أشهر من انتهاء ورشة الأشغال.



ففي ليل الحادي والثلاثين من ديسمبر، سيقرع الجرس البالغ وزنه 13.7 طنا 12 دقة مع حلول منتصف الليل على جري العادة، ليعلن بدء سنة 2022.



وأوضحت الجهات المعنية في البرلمان البريطاني أنها ستكون المرة الأخيرة يدق جرس «بيغ بن» بواسطة آلية مؤقتة، إذ سيعاود اعتبارا من الربيع تشغيل الآلية الأصلية العائدة إلى الحقبة الفيكتورية التي تجعل الساعة تدق طوال اليوم للمرة الأولى منذ اطلاق أعمال الترميم عام 2017.