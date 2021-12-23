أعلن علماء الثلاثاء أنهم اكتشفوا جنين ديناصور محفوظا بشكل مذهل، يعود تاريخه إلى ما لا يقل عن 66 مليون عام، يستعد للخروج من بيضته بالطريقة نفسها التي تتبعها الطيور.



وأطلق الباحثون اسم Baby Yingliang على هذه المتحجرة من العظائيات سارقة البيض (أوفيرابتوروصور) التي عثر عليها في مدينة غانتشو الصينية.



وقال فيون وايسم ما من جامعة برمنغهام والمشارك في إعداد الدراسة المنشورة في مجلة iScience في حديث إلى لوكالة فرانس برس إن المتحجرة «من بين أفضل أجنة الديناصورات التي عثر عليها» حتى اليوم.



وعندما عثر على Baby Yingliang كان ظهره منحنيا، وقدماه على جانبي رأسه المطوي على بطنه. وهذه الوضعية لم تشاهد سابقا لدى الديناصورات لكنها معروفة جيدا عند الطيور.



فعندما تستعد فراخ الطيور للفقس من البيضة، تثبت رأسها تحت أحد جناحيها وتثقب البيضة بمنقارها. أما الأجنة التي تفشل في اتخاذ هذه الوضعية فتواجه احتمالا أكبر للنفوق بسبب عملية فقس فاشلة.