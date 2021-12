أعلن المنتج العربي ـ العالمي أحمر واحد «Red One» عن انضمامه لمنظمة «فيفا» العالمية بصفة المدير التنفيذي الإبداعي وذلك عبر حسابه الخاص على موقع إنستغرام.



وقد نشر Red One صورة تجمعه مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو، أعلن خلالها عن انضمامه للمنظمة معبرا عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة مع وعده أن يكشف كافة تفاصيل هذا التعاون في مطلع العام الجديد.



واللافت في هذا الأمر أن منظمة الـ«فيفا» قد استحدثت هذا المنصب خصيصا لـRed One، لكونه من أبرز وأهم الشخصيات الفنية العالمية الذين تركوا بصمة إبداعية كبيرة في عالم الإنتاج الموسيقي في العالم العربي والعالم.



وفي هذا السياق، هنأ محبو Red One من مشاهير ومتابعين على مواقع التواصل لنيله هذا المنصب حيث اعتبروا أن هذه الخطوة كبيرة ومهمة في مسيرته الإبداعية معبرين عن دعمهم الكبير له في رحلته العملية القادمة مع الفيفا.



يذكر أن Red One قد أنتج خلال مسيرته الفنية العديد من الأغاني تعاون خلالها مع نخبة من المغنيين العالمين والعرب مثل مايكل جاكسون، ليونيل ريتشي، كريستينا أغيليرا، شاكيرا، ليدي غاغا، چنيفر لوپيز، الشاب خالد، سعد المجرد وغيرهم الكثير.