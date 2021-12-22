عبدالكريم العبدالله



تنشر "الأنباء" اسماء الـ 36 مركزاً صحياً التي تم تخصيصها للتطعيم ضد كوفيد-19 في المناطق الصحية، وفيما يلي أسماء هذه المراكز بكل منطقة صحية:

العاصمة الصحية



* مركز مساعد حمد الصالح الصحي "الشعب"

* مركز الشيخة فتوح سلمان الصباح الصحي "الشامية"

* مركز شيخة حسن الابراهيم الصحي "النزهة"

* مركز شمال غرب الصليبيخات الصحي

* مركز عبدالله وشريفة المحري الصحي "الخالدية"

* مركز جاسم الوزان الصحي "المنصورية"

* مركز بدر خالد النفيسي الصحي "ضاحية عبدالله السالم"

حولي الصحية



* مركز الصديق الصحي

* مركز سلوى التخصصي الصحي

* مركز محمود حاجي حيدر الصحي "الجابرية"

* مركز الشيخ ناصر سعود الصباح الصحي التخصصي "السالمية"

* مركز حولي الغربي الصحي

* مركز عبدالرحمن الزيد الصحي "غرب مشرف"

* مركز صباح السالم التخصصي

الفروانية الصحية



* مركز النهضة الصحي

* مركز العمرية الصحي

* مركز الفردوس الشمالي الصحي

* مركز خيطان الجنوبي الصحي

* مركز مناحي العصيمي الصحي "خيطان"

* مركز الاندلس والربعي الصحي

* مركز عبدالله المبارك الصحي

* مركز خيطان الشمالي الصحي

الاحمدي الصحية

* مركز المسايل الصحي

* مركز شرق الاحمدي الصحي

* مركز المنقف الصحي

* مركز الفنطاس التخصصي

* مركز صباح الاحمد الصحي E

* مركز الظهر الصحي

* مركز الرقة الصحي

* مركز الفحيحيل التخصصي الصحي

الجهراء الصحية

* مركز النسيم الصحي

* مركز جابر الاحمد الصحي 1

* مركز النعيم الصحي

* مركز العيون الصحي

* مركز سعد العبدالله الصحي ق5

* مركز الجهراء الصحي