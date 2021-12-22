عبدالكريم العبدالله
تنشر "الأنباء" اسماء الـ 36 مركزاً صحياً التي تم تخصيصها للتطعيم ضد كوفيد-19 في المناطق الصحية، وفيما يلي أسماء هذه المراكز بكل منطقة صحية:
العاصمة الصحية
* مركز مساعد حمد الصالح الصحي "الشعب"
* مركز الشيخة فتوح سلمان الصباح الصحي "الشامية"
* مركز شيخة حسن الابراهيم الصحي "النزهة"
* مركز شمال غرب الصليبيخات الصحي
* مركز عبدالله وشريفة المحري الصحي "الخالدية"
* مركز جاسم الوزان الصحي "المنصورية"
* مركز بدر خالد النفيسي الصحي "ضاحية عبدالله السالم"
حولي الصحية
* مركز الصديق الصحي
* مركز سلوى التخصصي الصحي
* مركز محمود حاجي حيدر الصحي "الجابرية"
* مركز الشيخ ناصر سعود الصباح الصحي التخصصي "السالمية"
* مركز حولي الغربي الصحي
* مركز عبدالرحمن الزيد الصحي "غرب مشرف"
* مركز صباح السالم التخصصي
الفروانية الصحية
* مركز النهضة الصحي
* مركز العمرية الصحي
* مركز الفردوس الشمالي الصحي
* مركز خيطان الجنوبي الصحي
* مركز مناحي العصيمي الصحي "خيطان"
* مركز الاندلس والربعي الصحي
* مركز عبدالله المبارك الصحي
* مركز خيطان الشمالي الصحي
الاحمدي الصحية
* مركز المسايل الصحي
* مركز شرق الاحمدي الصحي
* مركز المنقف الصحي
* مركز الفنطاس التخصصي
* مركز صباح الاحمد الصحي E
* مركز الظهر الصحي
* مركز الرقة الصحي
* مركز الفحيحيل التخصصي الصحي
الجهراء الصحية
* مركز النسيم الصحي
* مركز جابر الاحمد الصحي 1
* مركز النعيم الصحي
* مركز العيون الصحي
* مركز سعد العبدالله الصحي ق5
* مركز الجهراء الصحي