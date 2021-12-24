قامت مجموعة رويال برعاية حفل التخرج الخاص بخريجي دفعة 21 والتي تأتي كسنة تخرج خاصة، حيث تجمع بين صيادلة خريجين بشهادة بكالوريوس الصيدلة وخريجين آخرين بدرجة دكتور صيدلي (Clinical Pharmacist) وقد جاء حفل التكريم كفقرات، حيث قام الفنان الشهير داود حسين بتقديم فقرات الحفل في أجواء من البهجة والاحتفال بالخريجين وذويهم من المدعوين.



وقد قام الوكيل المساعد لوزارة الصحة وشؤون الأدوية والأجهزة الطبية د.عبدالله البدر بتسليم الدروع للخريجين، وقامت الكلية عن طريق عميدها بروفيسور بيارمورو بتسليم شهادات التخرج للطلبة، وكذلك قدمت شركة رويال هدية خاصة لكل طالبة من الخريجين تقديرا لجهودهم وتفوقهم.



وقد صرحت د.منيري السراج (قائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الاكلينيكية والاستشارات والتدريب) بأن الحفل هذا العام هو حفل تكريم خاص، حيث ان هذه الدفعة هي الدفعة العشرون من برنامج بكالوريوس الصيدلة والدفعة الرابعة من برنامج دكتور في الصيدلة، وهو برنامج يتم فيه تدريس منهج الصيدلة الاكلينيكية.



ونيابة عن الراعي الرسمي (مجموعة رويال) فقد ألقى نائب المدير التنفيذي للمجموعة د.اشرف غبريال كلمة، أعرب فيها عن تقدير المجموعة لدور كلية الصيدلة في تطوير تدريس العلوم الصيدلانية والنهوض بالمهنة على المستوى المحلى من خلال إعادة صياغة المناهج لكلية الصيدلة على نحو يواكب التطور العلمي والعملي الذي يلاحق المهنة عالميا، وذلك حتى تضمن الكويت مكانها ومكانتها في هذا المجال.



كذلك أعرب د.غبريال عن استعداد أكاديمية رويال التعليمية لتبني الخريجين الجدد وتدعمهم وتدربهم عمليا بهدف دمجهم في الوسط العملي وفي قطاع الصيدلية سواء على المستوى الحكومي أو مستوى القطاع الأهلي.