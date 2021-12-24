نفت وزارة الداخلية السورية إيقاف إصدار جوازات السفر الفورية. وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها في «فيسبوك»: «تناولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبرا حول إيقاف خدمة إنجاز جواز السفر بصورة فورية داخل وخارج سورية، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة المتقدمة للحصول على جواز السفر أو تجديده». وأكدت الوزارة، أن «هذا الخبر عار عن الصحة، ومازالت إجراءات إصدار جوازات السفر وتجديدها بأنواعها (الفوري والمستعجل والعادي) قائمة على حالها ولم يطرأ عليها أي تغيير»، كما دعت صفحات التواصل الاجتماعي إلى «توخي الدقة وعم ترويج أخبار كاذبة دون التأكد من مصداقيتها». وكانت الوزارة أصدرت تعميما في 24 من أكتوبر الماضي، يقضي باستيفاء خدمة ورسم مبلغ 100 ألف ليرة سورية، لقاء الحصول على جواز السفر الفوري، وذلك بغض النظر عن حجز الدور على المنصة الإلكترونية الخاصة بجوازات السفر، ويسلم الجواز لصاحب العلاقة بنفس اليوم. وفي 18 من نوفمبر الماضي، أعلنت الوزارة عن إنشاء نافذة خاصة على موقعها الإلكتروني، لتسجيل المواطنين المقيمين في دمشق وريفها على طلبات الحصول على جوازات السفر، والاستعلام عنها.