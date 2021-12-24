طالبت أكثر من 200 منظمة مجتمع مدني في شمال وشرق سورية، حكومة إقليم كردستان العراق إعادة فتح معبر فيش خابور- سيمالكا الحدودي بين سورية والعراق نظرا للأضرار التي تسبب فيها إغلاق المعابر مع العراق. وأكدت في بيان حمل توقيع 231 منظمة مجتمع مدني تعمل في الداخل السوري وخارجه فضلا عن توقيع المنظمات المنضوية إلى تحالف منظمات المجتمع المدني أن إغلاق المعبر الإنساني الوحيد الذي يربط مناطق شمال شرق سورية مع إقليم كردستان العراق، يزيد من آلام ومآسي الشعب على طرفي الحدود.



واعتبرت منظمات المجتمع المدني أن استمرار إغلاق المعبر سيؤدي الى كارثة إنسانية، تتحمل وطأتها شعوب شمال شرق سورية، وخاصة مع وجود حالات إنسانية طارئة تحتاج إلى العلاج الطبي، إضافة إلى وجود مدنيين يرغبون في العودة إلى دولهم أو الدخول إلى المناطق السورية عبر هذا المعبر. وطالبت المنظمات بأن «لا يخضع هذا المعبر الإنساني إلى التجاذبات السياسية بين طرفي المعبر، وألا يتحول إلى وسيلة عقاب جماعي للمواطنين في شمال وشرق سورية». وكانت المعابر أغلقت مع العراق بعد فيتو روسي في مجلس الأمن رفض تمديد إيصال المساعدات عبر الحدود باستثناء معبر واحد مع تركيا.