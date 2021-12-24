بيروت ـ منصور شعبان



تقدمت مجموعة من المحامين بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله وكل من يظهره التحقيق، بوكالتهم عن أهالي منطقة عين الرمانة ممن تضرروا بالاشتباكات التي حصلت هناك. وتحدث باسم المجموعة المحامي إيلي محفوض، «حركة التغيير»، إلى وسائل الإعلام قائلا: «الشتاء خير، وهذه الشكوى يجب ان تكون خيرا على الاهالي المتضررين في عين الرمانة. حضرنا الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وتقدمنا بهذه الشكوى والتي يوجد فيها كل المستندات وتقرير خبير مفصل عن حجم الاضرار التي تسبب فيها الغزاة نهار اجتياح منطقة عين الرمانة. وطبعا هذه الشكوى غير مسيسة على الاطلاق لأن هؤلاء الأهالي لهم الحق في ان يأخذوا حقوقهم التي لا يمكن ان يحصلوا عليها الا من خلال اللجوء الى القضاء. واليوم رسالتنا ورسالة اهالي عين الرمانة ان ننصاع الى القضاء». وأكد أن «الشكوى تسجلت، في انتظار احالتها بحسب الاصول المعمول بها الى احد الأجهزة لاجراء التحقيقات، ومن المفترض ان الجهاز الذي يدير هذه التحقيقات تحت اشراف القضاء ان يستدعي المدعى عليه وكل من يظهره التحقيق حول هذه الجريمة الكاملة الاوصاف».



وعن سبب تقديم الشكوى، قال محفوض: «الملف جاهز منذ فترة، ‏وهناك تقرير خبير توجه الى المنطقة وعاين أملاك الأهالي المتضررين من تحطيم ‏وتكسير سياراتهم ومحالهم التجارية ومنازلهم. وهم نحو 10 عائلات من عين ‏الرمانة وكّلوني مع فريق من المحامين». ‏



وتابع محفوض: يستغرب البعض ويسأل.. شكوى ضد حسن نصرالله؟ الجواب هو ان نصرالله مواطن له حقوق وعليه واجبات شأنه شأن أي مواطن يخضع للقوانين ومتى خالفها يجب أن يعاقب.