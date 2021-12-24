مفرح الشمري
فازت الكويت برئاسة اللجنة الدائمة للرياضة باتحاد اذاعات الدول العربية ASBU ضمن فعاليات اجتماع اللجنة في اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس. وانتخب أعضاء الهيئات العربية مدير إدارة القناة الرياضية بقطاع التلفزيون حمد الديحاني بمنصب رئيس اللجنة الدائمة للرياضة لمدة عامين. هذا الإنجاز الذي حققه الإعلامي الكويتي لم يكن وليد الصدفة وإنما بتكاتف جهود الجميع في تلفزيون الكويت وخصوصا القناة الرياضية التي تترجم حاليا توجيهات وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري من خلال استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز الإعلامي الكويتي بجميع قنواته. وهذه الثقة التي منحتها هيئات الدول الأعضاء في اتحاد إذاعات الدول العربية للكويت والتي تمثلت في رئاسة إحدى أهم اللجان الدائمة والمختصة بالرياضة، يعكس حجم التقدير العربي لدور الإعلام الكويتي في هذا المجال.