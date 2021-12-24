مفرح الشمري



فازت الكويت برئاسة اللجنة الدائمة للرياضة باتحاد اذاعات الدول العربية ASBU ضمن فعاليات اجتماع اللجنة في اتحاد إذاعات ‏الدول العربية بتونس. وانتخب أعضاء الهيئات العربية مدير إدارة القناة الرياضية بقطاع التلفزيون حمد الديحاني بمنصب رئيس ‏اللجنة الدائمة للرياضة لمدة عامين. هذا الإنجاز الذي حققه الإعلامي الكويتي لم يكن وليد الصدفة وإنما بتكاتف جهود الجميع في تلفزيون الكويت وخصوصا القناة الرياضية التي تترجم حاليا توجيهات وزير ‏الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري من خلال ‏استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز الإعلامي الكويتي بجميع قنواته. وهذه الثقة التي منحتها هيئات الدول الأعضاء ‏في اتحاد إذاعات الدول العربية للكويت والتي تمثلت في رئاسة إحدى أهم اللجان الدائمة والمختصة بالرياضة، يعكس حجم التقدير العربي لدور الإعلام الكويتي في هذا ‏المجال.