القاهرة - محمد صلاح



لاتزال الفنانة إلهام شاهين تتلقى الهجوم بعد إعلانها عن تقديم مسرحية جديدة تحمل اسم «المومس الفاضلة».



حيث قالت شاهين عن هذا الهجوم، في تصريحات صحافية، إن مسرحية «المومس الفاضلة» ما زالت قائمة ولكن لم يتم أي إجراء يخص العمل بعد أن اتفقت مع الفنانة سميحة أيوب في المسرح القومي على تقديمه، مؤكدة أنها كانت مشغولة بالعديد من الأعمال، إضافة إلى مشاركتها في عدد من المهرجانات وآخرها الاحتفال بعام الثقافة التونسية المصرية، ولذلك فهو حتى الآن مشروع مؤجل ولكن لن تتراجع عن تقديمه على خشبة المسرح، ولن ترهبها التهديدات التي تصل إليها، لأنه من الأعمال المهمة ولابد أن ينتصر الفن أمام طيور الظلام التي هاجمت العمل دون أن تشاهده لمجرد الاسم.



وتحدثت عن حالة الجدل المثارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن نيتها إعادة إحياء «المومس الفاضلة» للمؤلف المسرحي جان بول سارتر والتي قدمتها «سيدة المسرح العربي» سميحة أيوب قبل 45 عاما، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يبث على قناة «MBC مصر»، قائلة: «أنا مش قادرة أبرر سبب هذه الهجمة وإحنا لسه مبدأناش سوى في طرح الفكرة في مؤتمر صحافي وأن سيدة المسرح سميحة أيوب هي التي ستقوم بإخراج المسرحية وسيتم عرضها على نفس المسرح الذي عرضت عليه في الستينيات».



وأضافت إلهام شاهين: إن هذا الاسم لم يخترع الآن، وقدمته سميحة أيوب في الستينيات، والفكرة جاءت لما سألتها عن أقرب عمل قدمته لإعادة إحيائه فقالت «المومس الفاضلة».