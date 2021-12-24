عبدالله قنيص



فتحت اجهزة وزارة الداخلية تحقيقات في واقعتي اطلاق نار على مواطن بمسدس في العدان وعلى منزل مواطن آخر برشاش في منطقة صباح السالم، هذا وتم توقيف مطلق النار في العدان، ولم يعرف ما اذا كان السلاح المستخدم تم ضبطه ام لا، اما بالنسبة لإطلاق النار برشاش في منطقة صباح السالم وبحسب مصدر امني فإن الجاني تم تحديده وهو من أرباب السوابق، وجار ضبطه، كما تم رفع مظاريف في موقع البلاغ، وحول الواقعة الاولي قال مصدر امني ان مواطنا ابلغ عمليات الداخلية بتعرضه لاطلاق النار عمدا من آخر وان زملاءه تمكنوا من السيطرة عليه لتسارع احدى الدوريات وتلقي القبض عليه وقد تبين من التحقيقات ان السبب يتعلق بخلاف قديم وتحديدا قبل 8 أشهر وسجلت قضية بتصنيف جنايات.



وحول واقعة صباح السالم فقد ابلغ مواطن أن شخصا (حدد اسمه) صوب رشاش الى منزله واطلق عدة اعيرة لتحدث تلفيات، وفور البلاغ انتقل رجال الامن وتم رفع الاثار والايعاز الى المباحث بضبط الجاني.



وسجلت قضية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص واطلاق النار في منطقة مأهولة.