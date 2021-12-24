تمكن رجال جمارك ميناء الشويخ من ضبط 1188 زجاجة خمر، تم العثور عليها في حاوية متخلفة بالميناء لأكثر من 90 يوما قادمة من دولة خليجية. ‎

وقال مصدر جمركي إن الحاوية التي عثر بها على الخمور قادمة من دولة خليجية، مشيرا الى أن رجال مراقبة التفتيش والاستيداع - إدارة جمارك الموانئ الشمالية، قاموا بتفتيش الحاوية التي كانت تحتوي على قطع غيار حسب المستندات المرفقة بدقة، فتم العثور على عدد 90 كرتونا تحتوي على 1188 زجاجة خمر، وتم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.

‎وتحذر الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.