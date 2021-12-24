كشفت الاحصائية الصادرة عن الإدارة العامة لنظم المعلومات عن إنجاز المعاملات 6.744.248 معاملة تشمل منصة متى وتجديد الاقامة اونلاين وتجديد جواز السفر الكويتي عن طريق خدمة الأونلاين منذ تاريخ اطلاق الخدمة، وأظهرت الاحصائية انه تم تجديد قامات 70833 إقامة لوافدين مادة 17 للعاملين في القطاع الحكومي وتجديد إقامات لوافدين مادة 18 للعاملين في القطاع الخاص مادة 18 بعدد اجمالي بلغ 1336828 فيم تم تجديد اقامات لـ 447297 للعاملين وفق المادة 20 عمالة منزلية، أما بالنسبة لمن هم يحملون اقامة مادة 22 التحاق بعائل فقد تم تجديد اقامات لعدد 658414.



وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها: قامت الوزرة بتجديد جوازات لمواطنين بعدد اجمالي بلغ 507 وجددت 421131 رخصة سوق وصادرت 23754 بدل فاقد لرخص السوق ومكنت مخالفين من سداد مخالفات مرورية وبلغت قيمة ما سدد 1320026.