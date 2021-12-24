الدوحة - فريد عبدالباقي



توّج الأهلي المصري بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي 6-5 بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينهما مساء أول من أمس على ستاد «أحمد بن علي» المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.



بادر الفريق المغربي بالتسجيل بالدقيقة 13 بواسطة مهاجمه حميد أحداد، وأدرك الأهلي التعادل عن طريق البديل طاهر محمد طاهر في الدقيقة 90، وفي ركلات الترجيح، سجل للأهلي علي معلول، بدر بانون، بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق، فيما سجل لفريق الرجاء محسن متولي، زكريا الوردي، مروان هدهودي، محمود بن حليب، محمد زريدة، وأهدر عبدالإله مدكور الركلة السادسة والحاسمة.



ويعتبر هذا اللقب هو الثاني لفريق الأهلي في الدوحة تواليا بعد الأول في 14 مايو الماضي على حساب نهضة بركان المغربي أيضا 2-0، والثامن أفريقيا بعدما سبق أن حقق اللقب أعوام 2002،2006،2007 ،2009،2013،2014، في المقابل، أخفق الرجاء في إحراز لقبه الثاني في السوبر بالدوحة بعد الأول عام 2019 على حساب الترجي التونسي 2-1، والثالث في مسيرته الافريقية بعد لقبه الأول عام 2000 على حساب أفريكا سبور الإيفواري بهدفين نظيفين.



وعقب اللقاء، أعرب المدرب الجنوب الأفريقي للنادي الأهلي بيتسو موسيماني عن سعادته بهذا الفوز وضم كأس السوبر الأفريقي الى خزائن القاب الفريق، مضيفا ان الأهلي تميز بالإرادة والروح العالية في بحثه عن الفوز باللقب، وأن الفريق لم يستسلم للنتيجة التي كانت في مصلحة الرجاء المغربي طوال المباراة.



إلى ذلك، سيطرت الأفراح داخل بعثة النادي الأهلي حيث أعرب لاعبوه عن سعادتهم الكبيرة بعد الحصول على لقب كأس السوبر، فقال مدافع الفريق محمد هاني، إن الجيل الحالي من اللاعبين اعتاد على الفوز بالألقاب وتتويجه بالسوبر الأفريقي، مضيفا أن لاعبي الأهلي أظهروا قوتهم المعتادة أمام الرجاء المغربي، خاصة بعد تأخر الفريق بهدف، ونجحوا في إدراك التعادل والفوز بضربات الترجيح، وإضافة بطولة جديدة إلى تاريخهم داخل النادي.



واعتبر قائد الفريق وليد سليمان، أن التتويج بلقب السوبر الإفريقي، يشكل أهمية كبيرة في الآونة الراهنة موجها التهنئة لجماهير الأهلي التي ساندت الفريق بشكل كبير.

الأهلي يؤجل احتفالاته بسبب «فيوتشر»

القاهرة - سامي عبدالفتاح



قرر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب تأجيل أي احتفالات بفوز الفريق بكأس السوبر الأفريقي للمرة الثامنة والثانية على التوالي، للحفاظ على مسيرة الفريق في مسابقة الدوري المصري، وهو ما أكد عليه أيضا المدير الفني بيتسو موسيمانى، الذي قرر عودة الفريق لتدريباته اليوم، استعدادا للقاء فريق فيوتشر الأحد المقبل في الجولة السابعة وذلك للحفاظ على صدارة المسابقة التي يحتلها حاليا برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية. وبالسوبر الأفريقي الثامن، يواصل الأهلي ملاحقة نادي ريال مدريد الإسباني على عرش الأكثر تتويجا بالألقاب القارية عالميا، حيث يتصدر الفريق الإسباني القائمة برصيد 26 بطولة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 24 بطولة. هذا، وتستأنف اليوم الجمعة مباريات الدوري بثلاث مباريات، تجمع الأولى بين سيراميكا والمقاولون العرب، وهى مؤجلة من الجولة السادسة، ثم الشرقية للدخان مع فاركو في افتتاح الجولة الثامنة، والمصري مع الاتحاد السكندرى في الجولة نفسها.