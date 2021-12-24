الدوحة - فريد عبدالباقي



يبدأ السد حقبة المدرب الإسباني خافيير غراسيا الذي خلف مواطنه تشافي هرنانديز العائد الى برشلونة للإشراف عليه بعدما تألق في صفوفه كلاعب، بمواجهة الخور غدا السبت في المرحلة العاشرة من الدوري القطري.



وتعود عجلة الدوري الى الدوران بعدما توقفت منذ 4 نوفمبر الماضي بسبب استضافة الدوحة للنسخة العاشرة من كأس العرب، إذ يسعى السد للعودة الى سكة الانتصارات بعد اكتفائه بنقطة واحدة قبل التوقف من تعادله مع الدحيل 3-3.



ويتصدر السد الترتيب بفارق 3 نقاط عن الدحيل بالذات، فيما يقبع الخور بالمركز الأخير مع 4 نقاط ما دفعه الى إقالة مدربه الألماني وينفرد شايفر وإسناد المهمة لمساعده البرازيلي أندري ليما.



ورغم سعي إدارة السد للحافظ على هوية الفريق، إلا أن غراسيا اكد عند تقديمه قال: «لدي أسلوبي الخاص.. لن نسعى لتحقيق الانتصارات فحسب، بل سنعمل على إيجاد طريقة لعب ممتعة ونسجل الكثير من الأهداف، لكن في الوقت نفسه يجب علينا أن نحدث التوازن المطلوب وندافع بشكل جيد».



ويأمل الدحيل الوصيف مواصلة الضغط على المتصدر عندما يلاقي أم صلال المنتشي بانتصار على الوكرة قبل التوقف، كما يتطلع الريان لبداية جديدة عندما يلاقي قطر اليوم، بحثا عن تصحيح مسار كارثي في النسخة الحالية رغم التعاقدات الكبيرة.



ويحتل فريق المدرب الفرنسي لوران بلان المركز الثامن برصيد 9 نقاط بعدما حقق انتصارين فقط مقابل 4 هزائم و3 تعادلات، متأخرا بفارق الأهداف عن قطر.



وستكون مباراة اليوم الأولى لقطر بعد فسخ عقد لاعبه الجزائري يوسف البلايلي بالتراضي.



وتشهد المرحلة مواجهة قوية تجمع العربي الثالث (19 نقطة) مع الغرافة الرابع (15 نقطة)، كما يلتقي الوكرة الخامس بفارق الأهداف عن الغرافة، مع الشمال التاسع برصيد 8 نقاط، فيما يلعب الأهلي العاشر بـ 6 نقاط مع السيلية صاحب المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.