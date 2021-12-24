بيروت - ناجي شربل



ضرب الأنصار حامل اللقب والبرج موعدا في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس لبنان في كرة القدم لموسم 2021-2022، اذ فازا في ختام الدور ربع النهائي على السلام زغرتا والراسينغ بيروت من الدرجة الثانية في حين يلتقي في ثانية نصف النهائي النجمة والحكمة بيروت. وعلى مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، تخطى الأنصار منافسه السلام زغرتا بسداسية نظيفة سجل منها النجم العائد من الإصابة حسن معتوق ثلاثية «هاتريك» وخالد العلي ونصار نصار وأحمد حجازي، وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، تخطى البرج بطل المسابقة في 1993 فريق الراسينغ بيروت بثلاثية بيضاء سجلها حسن مهنا وعلي مرقباوي (هدفان أولهما من ركلة جزاء). وكان النجمة قد تخطى العهد متصدر ترتيب الدوري العام بضربات الترجيح 4-2 بعد التعادل 1-1، إذ سجل الظهير ماهر صبرا هدف التقدم للنجمة بكرة رأسية، وتعادل محمد ناصر للعهد، وفي ركلات الترجيح تألق حارس «النبيذي» علي السبع في صد تسديدتين، فيما سبق للحكمة بيروت التأهل للمربع الذهبي بفوزه على شباب البرج 2-1 على ملعب نادي العهد على طريق المطار.