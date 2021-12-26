علاء مجيد



عاد مديرو الاستثمار لزيادة الأوزان النسبية للأسهم القيادية في محافظهم خلال شهر نوفمبر الماضي عقب جني الارباح الجزئي الذي قاموا به في شهر أكتوبر وسط تسجيل اسعار الاسهم لمستويات قياسية، وتزامنت مشتريات الصناديق الاستثمارية مع تراجع الأسعار وسط حالة التخوف من انتشار سلالة أوميكرون الجديدة في تأكيد على رؤيتهم المستقبلية الايجابية للأداء المالي والتشغيلي لتلك الأسهم، وكذلك في ظل استقرار الوضع الوبائي في الكويت، وحافظ مديرو الاستثمار على زيادة اوزانهم في أغلب الاسهم القيادية وذلك بالتزامن مع اقفالات العام الحالي ورغبة العديد من الصناديق في بناء مراكز استثمارية جديدة ترقبا للتوزيعات النقدية والمنحة مع نهاية العام 2021.



وتأتي هذه الزيادات في اوزان الأسهم على الرغم من تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 4.5% ومؤشر السوق الرئيسي في نوفمبر بنسبة 4.3%، كما تراجع المؤشر العام الذي يقيس أداء المؤشرين معا بنسبة 4.4%.



ووفقا لرصد قامت به «الأنباء» لتغير قائمة أكبر الاستثمارات للصناديق الاستثمارية التي تركز على الاستثمار بالأسهم الكويتية وإفصاحات صناديق الاستثمار لتقاريرها الشهرية، فإن صافي أصول 22 صندوقا استثمارية تركز محافظها على الاستثمار في أسهم البورصة الكويتية انخفض بأكثر من 54.76 مليون دينار ليصل إجمالي صافي أصول تلك الصناديق الى 918.3 مليون دينار بنهاية نوفمبر مقارنة بـ 973.06 مليون دينار بنهاية أكتوبر الماضي، ومنذ بداية العام فقد ارتفعت الأصول بأكثر من 123.6 مليون دينار وبنسبة 15.5% مقارنة بمستويات ديسمبر من العام الماضي والبالغة 794.7 مليون دينار.



ويظهر الرصد ان استراتيجية بعض مديري الصناديق اتجهت نحو الاستثمار في الاسهم لشهر نوفمبر الماضي الى زيادة المراكز وخاصة في أسهم بنك الكويت الوطني «وطني» وبيت التمويل الكويتي (بيتك) و«زين» وبنك بوبيان وهيومن سوفت، بينما اتجه بعض مديري الاستثمار الى خفض المراكز في اسهم كل من اجيليتي وبوبيان للبتروكيماويات.



وقد زاد مديرو الاستثمار استثماراتهم في سهم بنك الكويت الوطني من خلال 11 صندوقا استثماريا مقابل الانخفاض في صندوقين استثماريين، مقابل خروج صندوق استثماري واحد من قائمة أكبر المستثمرين، وعدم دخول اي من الصناديق ضمن قائمة أكبر المستثمرين خلال الشهر.



كما سيطر ارتفاع الوزن النسبي في سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) اكبر البنوك الاسلامية في الكويت من خلال الزيادة في 12 صندوقا استثماريا مقابل الانخفاض في 8 صناديق استثمارية لحصتها في البنك خلال شهر نوفمبر الماضي وشهد شهر نوفمبر خروج صندوق استثماري واحد من قائمة أكبر المستثمرين وهو صندوق الرؤية مقابل عدم دخول اي من الصناديق ضمن قائمة أكبر المستثمرين خلال الشهر.



بينما خفض مديرو الاستثمار استثماراتهم في سهم اجيليتي من خلال انخفاض الوزن النسبي في 18 صندوقا استثماريا مقابل الارتفاع في صندوقين استثماريين لحصتهما في السهم خلال شهر نوفمبر الماضي وشهد الشهر دخول صندوقين استثماريين الى قائمة أكبر المستثمرين وهما صندوق ثروة الاستثماري وصندوق الوسك مقابل خروج صندوق واحد من قائمة أكبر المستثمرين وهو صندوق الهدى الاسلامي.



وسيطر ارتفاع الوزن النسبي في سهم زين من خلال زيادة الوزن النسبي في 12 صندوقا استثماريا مقابل الانخفاض في 4 صناديق استثمارية وشهد شهر نوفمبر دخول صندوق واحد الى قائمة أكبر المستثمرين وهو صندوق كامكو الاستثماري مقابل خروج صندوقين من قائمة أكبر المستثمرين وهما صندوق المركز للاستثمار والتطوير وصندوق الوسم.



كما سيطر ارتفاع الوزن النسبي لسهم بنك بوبيان من خلال ارتفاع الوزن النسبي في 10 صناديق استثمارية مقابل التراجع في 3 صناديق استثمارية وشهد الشهر دخول ثلاثة صناديق استثمارية الى قائمة أكبر المستثمرين وهما صناديق المركز للاستثمار والتطوير وصندوق الدرة الاسلامي وصندوق كاب كورب المحلي مقابل عدم خروج اي من الصناديق من قائمة أكبر المستثمرين.



وشهد سهم بوبيان للبتروكيماويات انخفاض الوزن النسبي للسهم في 6 صناديق استثمارية خلال شهر نوفمبر مقابل ارتفاع الوزن النسبي في صندوق واحد فقط وشهد شهر نوفمبر دخول صندوق استثماري الى قائمة اكبر المستثمرين وهو صندوق كاب كورب المحلي مقابل خروج صندوقين استثماريين من قائمة أكبر المستثمرين وهما صناديق كاب كورب المحلي وكامكو الاستثماري.



مراكز جديدة



تباينت استراتيجيات استثمار شركات الاستثمــار وادارة الاصــول تجاه الاستثمار في الاسهم وجاءت على النحو التالي:



الكويتية للاستثمار: تظهر قائمة اكبر الاستثمارات لصناديق الشركة الكويتية للاستثمار زيادة الاستثمار بشكل واضح في أسهم كل من بنك الكويت الوطني «وطني» وبيت التمويل الكويتي «بيتك» و«زين» وبنك بوبيان.



كامكو إنفست: قامت صناديق شركة كامكو إنفست بزيادة الاستثمار في كلا من بنك الكويت الوطني وأجيلتي و«زين» وبنك بوبيان.



المركز المالي: اتجهت صناديق المركز المالي الى زيادة الاستثمار في أسهم كل من بيت التمويل الكويتي (بيتك) وزين وبنك بوبيان وهيومن سوفت.