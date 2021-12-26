مصطفى صالح



كشفت لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، عن ترسية مناقصة توريد 650 ألف منظم غاز بمبلغ إجمالي قدره 3.87 ملايين يورو.



وتفصيليا، أعلنت اللجنة بناء على طلب شركة ناقلات النفط عن ترسية المناقصة الخاصة بتوريد 150 ألف منظم غاز ضغط مرتفع و500 ألف منظم غاز ضغط منخفض لفرعي تعبئة الغاز المسال بالشعيبة وأم العيش على إحدى الشركات الألمانية بما يعادل 1.35 مليون دينار، وذلك على أساس ثاني أقل الأسعار للمجموعتين التاليتين والمستوفية للشروط الفنية والتجارية بموجب عقد مدته 6 سنوات.