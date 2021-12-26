أفضل مستويات الراحة وأحدث تقنيات السلامة والأمان المبتكرة لتجربة قيادة آمنة وممتعة



تقدم شمال الخليج مجموعتها المميزة من طرازات الدفع الرباعي SUV من هيونداي التي تتسم بميزات الأمان المتطورة إلى جانب التصميم الخارجي والداخلي، وصولا إلى الأداء والمزايا التكنولوجية، وتشمل هذه المجموعة كلا من سيارات باليسيد، سنتافي وتوسان.



وتأتي سنتافي بمحرك سعة 3.5 لترات، وبقوة 280 حصانا، وناقل حركة اوتوماتيكي بـ 8 سرعات تعمل بتقنية تأتي بـ 7 ركاب تمتاز سانتافي باعتبارها الجيل الرابع الجديد ضمن مركبات هيونداي الرياضية الشهيرة متعددة الاستخدامات وترسي المركبة الجديدة التي تأتي بمزايا عديدة غير مسبوقة، معيارا جديدا رفيعا في سوق المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

تقدم سنتافي للعملاء تصميما متميزا وباقة متقدمة من التقنيات المبتكرة، بجانب أحدث مزايا الأمان والسلامة.



ولقيادة آمنة وممتعة، توفر سنتافي مساعدة إضافية لتجربة القيادة اليومية من خلال شاشة العرض على الزجاج الأمامي التي توفر المعلومات بشكل مباشر ومريح على الزجاج الأمامي، إلى جانب نظام الركن الذكي عن بعد (RSPA) الذي يتيح لك التحكم بالسيارة من الخارج.



أما توسان فتأتي بثلاث محركات سعة T GDI 1.6 بقوة 180 حصانا وناقل حركة 7 سرعات، 2.0 لتر بقوة 157 حصانا وناقل حركة 6 سرعات، 2.5 لتر بقوة 195 حصانا وناقل حركة 8 سرعات.

ولخلق بيئة أكثر متعة داخل المقصورة، تتزود توسان بمجموعة موسعة من التقنيات.

بالاضافة الى شاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصات، ما يجعل كل تجربة قيادة أكثر سهولة وأمانا، كل هذه المزايا أعطت التفوق واصبحت توسان واحدة من اكثر السيارات طلبا.



وتتزود باليسيد، سيارة متوسطة الحجم، بمحرك سعة 3.8 لترات، وبقوة 295 حصانا. وهي مزودة بسبع او ثمانية مقاعد.

ومبنية على هيكل جديد كليا مصمم خصيصا للمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات مع رحابة استثنائية، إلى جانب منطقة واسعة للشحن ومرونة في إعادة تشكيل المقاعد.

كما تحتوي باليسيد على باقة من التصاميم الأنيقة والمبتكرة، إذ تتميز بتصميم خارجي وتشطيبات داخلية فاخرة، مع مستويات جديدة من قدرات القيادة على جميع الطرق وفي الأحوال الجوية كافة، فضلا عن الكفاءة في القيادة وتقنيات الراحة والسلامة، ومزايا الرحابة الداخلية.



بالإضافة إلى التصميم الذي يتسم بالخطوط الأنيقة والمتطورة، تأتي باليسيد بفتحات تهوية علوية قابلة للتعديل تعمل مع فتحات أرضية، وزر دخول لمزيد من الملاءمة، لضمان أقصى قدر من الراحة في جميع أنحاء المقصورة.