ربط «آلي» بين المنافذ و«شلونك» و«هويتي» و«كويت مسافر» للتشديد في الإجراءات الاحترازية للقادمين من السفر

إضافة «الجرعة التعزيزية» ضمن رابط توثيق شهادات التطعيم من الخارج

ضرورة تحميل تطبيقات «شلونك» و«هويتي» و«كويت مسافر» قبل الوصول



عبدالكريم العبدالله



أكد مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الصحة م.أحمد الغريب تفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحجر «المنزلي» لـ «المحصنين» القادمين إلى الكويت اعتبارا من اليوم الأحد 26 ديسمبر لمدة 10 أيام، مشيرا إلى أنه يمكن للمسافر القادم إلى الكويت أن ينهي الحجر المنزلي بعد إجراء فحص PCR بعد 72 ساعة من دخوله البلاد، شرط أن تكون النتيجة سلبية.



وأكد ضرورة تطبيق الحجر المنزلي عند الوصول إلى البلاد لمدة 72 ساعة من وقت الدخول إلى الكويت، ومن ثم عمل فحص PCR لحين ظهور نتيجة «سلبية» لإنهاء الحجر المنزلي، مشددا على أنه لن يؤخذ في الاعتبار أي فحص يتم عمله قبل 72 ساعة من الوصول، حيث يجب إتمام 72 ساعة من الحجر المنزلي، ومن ثم يتم عمل الفحص.



البنفسجي



وذكر م.الغريب في تصريح لـ «الأنباء» أن تطبيق مناعة سيتحول إلى «اللون البنفسجي» لدى المسافرين القادمين إلى الكويت إلى حين إجراء فحص PCR بعد 72 ساعة من الوصول، بحيث يبقى الشخص في العزل المنزلي خلال هذه الفترة لمدة 72 ساعة لحين إجراء فحص PCR، لافتا إلى انه سيعود إلى اللون السابق في حال كانت النتيجة «سلبية».



ربط آلي



وشدد م.الغريب على ضرورة تحميل تطبيقي «شلونك» و«مناعة» قبل الوصول إلى البلاد، لافتا إلى أن وزارة الصحة قامت بالربط الآلي مع إدارة المنافذ في وزارة الداخلية وتطبيقات «شلونك» و«هويتي» و«كويت مسافر» للحرص والتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية للقادمين من السفر.



توثيق



وكشف م.الغريب عن إضافة «الجرعة التعزيزية» ضمن رابط توثيق شهادات التطعيم من الخارج، حيث أصبح بإمكان من تلقوا الجرعة الثالثة في الخارج توثيقها عبر موقع وزارة الصحة، مشيرا إلى الى ضرورة توثيق شهادات التطعيم الصادرة عن الخارج عبر موقع وزارة الصحة، وتحميل تطبيق مناعة.