عبدالكريم العبدالله



واصل مركز الكويت للتطعيم استقبال المواطنين والمقيمين والبدون لتلقي جرعات التطعيم والجرعة التعزيزية.



وشهد المركز أمس السبت إقبالا كبيرا لتلقي التطعيمات، حيث تم تطعيم ما يقارب 12 ألفا منهم 70% بالجرعة الثالثة.