twitter facebook whatsapp viber telegram email تطعيم 12 ألفاً في مركز الكويت للتطعيم أمس 70 % منهم جرعة تعزيزية الأحد 2021/12/26 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1946 A+ A- استمع 70% ممن تلقوا التطعيم أمس كانوا من أصحاب الجرعة التعزيزيةجموع من المواطنين خلال تلقيهم التطعيم أمس عبدالكريم العبداللهواصل مركز الكويت للتطعيم استقبال المواطنين والمقيمين والبدون لتلقي جرعات التطعيم والجرعة التعزيزية.وشهد المركز أمس السبت إقبالا كبيرا لتلقي التطعيمات، حيث تم تطعيم ما يقارب 12 ألفا منهم 70% بالجرعة الثالثة.