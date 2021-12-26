عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس وحدة القسطرة للأطفال بمستشفى الأمراض الصدرية د.مصطفى القبندي عن عمل قسطرة طبية تداخلية تصحيحية، ولأول مرة بالكويت، في ورشة عمل أقيمت بمستشفى الأمراض الصدرية بمشاركة طبيب زائر من مستشفى سدرة في قطر وهو د.زياد حجازي استشاري قلب وقسطرات تداخلية، حيث أجريت لمريض كويتي يبلغ من العمر 21 عاما مولود بعيب خلقي بالقلب عبارة عن فتحة اذينية علوية مع شذوذ في الأوردة الرئوية للفص العلوي والوسطي للرئة اليمنى.

وذكر انه تم وضع دعامة مغطاة في الوريد الأجوف العلوي وذلك لسد الفتحة الأذينية وتوجيه الأوردة الرئوية إلى الأذين الأيسر.



وبين ان الفتحات الأذينية غير المصحوبة بشذوذ بالأوردة الرئوية تم إغلاقها عن طريق القسطرة الطبية التداخلية بسدادة شبكية، أما التي تكون مصحوبة بالشذوذ الوريدي فتحتاج الى عملية القلب المفتوح للتصحيح دائما، مبينا ان المريض غادر المستشفى في اليوم الثاني وهو بحالة صحية جيدة.