عقد اختبار مؤجل للطالب المصاب مع بداية الفصل الثاني أمر وارد

عبدالعزيز الفضلي



تنطلق صباح اليوم الأحد اختبارات المرحلة المتوسطة للفصل الدراسي الأول، حيث يقدم طلبة الصفين السادس والسابع أول اختبار ورقي رسمي لهم لنهاية فصل دراسي منذ دخولهم الدراسة بدءا من مرحلة رياض الأطفال أي قبل أكثر من 8 سنوات وذلك بسبب جائحة كورونا والنجاح التلقائي، بينما يؤدي طلبة الصفين الثامن والتاسع اختباراتهم غد الاثنين وستكون اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر بدءا من الأربعاء المقبل أما اختبارات طلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي فستنطلق يوم الأربعاء 12 يناير القادم . وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن هناك أكثر من خيار في حال اكتشاف طالب مصاب بفيروس «كورونا»، منها تقديم اختبار له مؤجل في بداية الفصل الثاني.