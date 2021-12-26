تحت رعاية وحضور أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.مرضي عبيد العياش نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام فعالية بعنوان «أهمية الصحة النفسية بعد جائحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها»، بحضور عدد من عمداء الكليات والمدراء الإداريين وعدد من الموظفين والطلبة وذلك في قاعة الحفل والاستقبال بكلية العلوم الحياتية في مدينة صباح السالم الجامعية.



وبهذه المناسبة، أعرب أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.مرضي العياش عن سعادته بتنظيم فعالية الصحة النفسية بعد جائحة كورونا والتي نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام، مؤكدا أن هذه الندوة تعتبر من الندوات التوعوية المهمة التي يمكن أن تشارك في عودة الحياة الطبيعية التدريجية بحذر.



وخلال الفعالية عقدت ندوة بعنوان: «أهمية الصحة النفسية بعد جائحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها» حاضر فيها كل من استشاري العلاج والتأهيل النفسي رئيس فريق «مدربون كويتيون بلا حدود للتدريب والاستشارات» د.عباس الطراح، وعضو هيئة التدريس في قسم العلاج المهني بكلية العلوم الطبية المساعدة د.مساعد الزيد الناصر. وبدوره، أشار د.عباس الطراح استشاري العلاج والتأهيل النفسي ورئيس فريق «مدربون كويتيون بلا حدود للتدريب والاستشارات» إلى التأثير السلبي الذي تركته جائحة كورونا سواء نفسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا في جميع مجتمعات العالم وليس فقط الكويت، وما زال العالم يعاني من تداعيات الجائحة فيما يتعلق بالبطالة والتحصيل العلمي للطلبة وتأثير ذلك على المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضرر، مبينا أن دور وزارة الصحة كان مهما في الانتباه إلى دور التفكير الإيجابي وعلم النفس في التعاطي مع هذه التداعيات والأضرار النفسية التي أصابت المصابين.



ومن جانبه، ذكر د.مساعد الزيد الناصر عضو هيئة التدريس في قسم العلاج المهني بكلية العلوم الطبية المساعدة أنه تم عمل دراسة حول موضوع الاضطرابات والقلق لدى الطاقم الطبي والتي سيتم نشرها قريبا.



وبين د.الناصر أن الهدف من هذه الدراسة هو التحقق من العلاقة بين جائحة فيروس كورونا واضطرابات القلق عند الطاقم الطبي المعالج للمرض والتحقق من العلاقة بين اضطرابات القلق والأعراض الجسدية، مشيرا إلى أن هذه الدراسة أوصت بأنه يجب توفير استشارات نفسية واجتماعية خاصة للطاقم الطبي والصفوف الأمامية وقت الجوائح والأزمات وتدريبهم على كيفية التعامل معها عن طريق تعزيز استخدام المعالجة عن بعد والندوات.