واجه العالم أجمع تحديات اقتصادية وسياسية عصيبة جراء وباء كورونا الذي بدأ من الصين ضاربا جميع دول العالم في فترة كانت الأصعب على الاطلاق في تاريخنا المعاصر، تأثرت مختلف القطاعات والصناعات سلبا بهذا الوباء ولكن ساهمت التكنولوجيا بشكل كبير في تسيير الحياة اليومية بواقع افتراضي في مختلف مناحي الحياة، ابتداء من امكانية العمل عن بعد حتى مجال التجارة الالكترونية والذي ازدهر بشكل كبير خلال فترات الاغلاق التي تمت على مستوى العالم.

في نهايات عام 2019، ازدهر نشاط التداول عبر الانترنت بشكل كبير وشهدت منصات التداول مثل ايزي ماركتس عبر الانترنت أعدادا متزايدة من المستخدمين حيث إن التقارير تشير إلى أن تداول العملات الأجنبية قد شهد زيادة بنسبة تخطت حاجز الـ 300%. كما زاد الاهتمام أيضا بمنصات تداول العملات الرقمية المشفرة والتي حازت اهتمام العديد من المستثمرين الأفراد خلال هذه الفترة وحتى اللحظة وأيضا سوق تداول الأسهم.

لقد شهد الجميع قصة تداول أسهم شركة GameStop مع بدايات هذا العام 2021، تلك الشركة المتخصصة في ألعاب الفيديو والتي عانت بشدة من اجراءت الغلق الجماعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، لقد ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة تخطت حاجز الـ 1700% بواسطة العديد من المستخدمين والمستثمرين الجدد على منصات التداول المختلفة. كانت هذه واحدة من الحالات النادرة في عالم الوول ستريت تحت مسمى قوة السوشيال ميديا وصغار المستثمرين الأفراد.

تصاعد الاهتمام بسوق تداول الأسهم والعملات الرقمية المشفرة

عند الحديث عن تصاعد سوق تداول الأسهم هذا العام، فبكل تأكيد يتبادر إلى الأذهان شركة زووم والتي هي الأداة رقم واحد الآن في مجال سوق العمل على مستوى العالم، حيث وصل سعر سهم الشركة خلال فترة وباء كورونا لأقصى قيمة له على الاطلاق قرابة الـ 500 دولار أميركي وهو رقم قياسي مقارنة بسعر اكتتابها العام في 2019 بسعر 36 دولارا فقط. وغيرها من الشركات التكنولوجية التي حققت أرقاما قياسية هي الاخرى خلال فترة الكورونا وكانت محل اهتمام المستثمرين والمتداولين عبر الانترنت.

من ناحية أخرى، شهد سوق العملات الرقمية المشفرة اهتماما كبيرا من قبل المتوافدين الجدد على منصات التداول عبر الانترنت حيث شهدت العملات الرقمية تحقيق أرقام قياسية على مر التاريخ حيث وصل سعر البيتكوين وهو المتربع على عرش تداول العملات الرقمية إلى قرابة الـ 69 ألف دولار. الجدير بالذكر أن سعر البيتكوين مع نهايات عام 2020 كان في منطقة الـ 20 ألف دولار. ومن هنا بدأ اهتمام المستثمرين الأفراد بالبحث والتعمق أكثر في سوق العملات المشفرة وفهم طبيعة عملها من أجل ايجاد فرص استثمارية جديدة.

خلاصة القول

مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم أجمع، تظهر دائما فرص استثمارية جديدة. حيث إن التقلبات دائما ما توفر ظروفا جذابة للأسواق المالية ومع ازدياد مستخدمي منصات التداول عبر الانترنت واهتمامهم الواضح بـايجاد فرص استثمارية جديدة في أسواق المال المختلفة، لابد وأن تكون على دراية كبيرة بهذه الأسواق من خلال البحث والالتزام بخطة ادارة مخاطر صارمة.