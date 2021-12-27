بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصــادق مواساتـــه بضحايا الحريق الذي اندلع في عبــارة في نهر شوغانــدا الواقع في جنوب بنغلاديش وأسفر عـــن سقوط العديد من الضحايــا والمصابين، سائلا سموه البـــاري جل وعلا أن يتغمد ضحايا هذا الحـــادث الأليم بواســـع رحمتــه ومغفرته، وأن يسكنهــم فسيح جناتـــه ويمن على المصابين بسرعــة الشفــاء وتمــام العافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في عبارة في نهر شوغاندا الواقع في جنوب بنغلاديش، مبتهلا سموه إلى المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء والعافية.



كمــا بعـــث سمو رئيس الوزراء الشيــخ صباح الخالد ببرقية تعزيـــة مماثلــة.