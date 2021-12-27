ياسر العيلة



الأغنية الوطنية عشق يجد صداه عند المتلقين دون حواجز، وأن التغزل بالوطن وتنميته لدى الصغار أمر في غاية الأهمية، فالأغنية الوطنية تلعب دورا كبيرا في تعزيز مفاهيم الانتماء والمواطنة، وتحاكي الجمهور وتحرك مشاعرهم تجاه الوطن والولاء له، ومن هذا المنطلق قام الشاعر والملحن خالد المهنا بتقديم عمل وطني جميل للأطفال يحمل عنوان «نحن أطفال المستقبل» لإحدى الحضانات ثنائية اللغة في الكويت تجمع بين اللغتين العربية والإنجليزية، وعن هذا العمل تحدث لـ «الأنباء» قائلا: الأغنية الوطنية لا تأتي بتكليف إنما تأتي بأحاسيس صادقة ومشاعر مرهفة، الأمر الذي يجعلها ذات تأثير على العقل والقلب معا، وتعد الأغاني جزءا من الموروث الثقافي والاجتماعي للأمم والحضارات، وتلعب دورا كبيرا في عملية التنشئة الاجتماعية والوطنية لدى الناشئة، كما أنها تسهم في إثارة الدافعية وإكساب القيم الاجتماعية والوطنية، وتنمي المشاعر والأحاسيس لدى الأطفال تجاه وطنهم ومجتمعهم.



وأضاف: الأغنية تمت تحت إشراف الاخوات الثلاث صاحبات الحضانة، وهن شيماء وميساء ورحاب السعدون اللاتي حرصن على ان يقدمن عملا يكون له تأثير ووقع كبير على أطفال أعمارهم من سنتين إلى خمس سنوات، ولأنهن يرين أن الأغنية الوطنية لها خصوصية مختلفة، فهي تنمي الولاء بشكل لا يختلف عليه اثنان، في حين تسهم في ربط الأبناء بالوطن وبالإنجازات التي تم تحقيقها.



وأوضح المهنا أن الأغنية الوطنية التي تكتب وتغنى بصدق الأحاسيس والمشاعر هي التي تبقى في الذاكرة من خلال توظيف الغناء فيها على هيئة «أغنية وطنية» بمحتوى شعري وموسيقي مدروس.



جدير بالذكر أن أغنية «نحن أطفال المستقبل» غناء كورال حضانة «فيوتشر جينريشن أكاديمي»، من كلمات وألحان خالد المهنا، وتوزيع وماستر أحمد بهنوس، ومونتاج وإخراج تامر الصولي، وقامت المطربة التونسية وفاء بوكيل بتحفيظ كورال الأطفال كلمات الأغنية بالعربي والانجليزي.



وتقول كلماتها:



نحن أطفال المستقبل



نحن القادم نحن الحل



نحن فيوتشر أكاديمي



الأجمل والأفضل



كويت الحب تجمعنا



وفي المستقبل أملنا



ومن حبها تعلمنا



أن العلم هو الأمثل