القاهرة - محمد صلاح



كشفت الفنانة كندة علوش عن خوضها تجربة التمثيل في فيلم عالمي، من خلال مشاركتها في الفيلم الهندي «The yellow bus»، من إخراج الأميركية ويندي بيدنارز، كما تحدثت عن تجربتها مع نجوم السينما الهندية التي عملت معهم في الفيلم لأول مرة، وقالت: «كنت بصور مشروع تاني، ولقيت المخرجة ويندي بيدنارز بتكلمني عن هذا الفيلم، في الأول كان في عندي أزمة في الوقت، ومكنتش قادرة أقولها إني موافقة على الفيلم، وقولت لها خليني اقرأه الأول».



وأضافت علوش خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي»: «أول ما قريت أول أربع صفحات قلت أنا لازم أكون موجودة بأي طريقة، الفيلم إنساني جدا، وفيه عناصر عالمية في القصة نفسها مش بس كممثلين، وأنا بلعب دور «ميرا» مديرة المدرسة، وكان جديدا ومختلفا عليّ، لأنني بتحط أكتر في قالب الشخصيات المظلومة، وكنت بحاول ألاقي شيء مشترك بيني وبين الشخصية».