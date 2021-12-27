القاهرة - خلود أبوالمجد



وجهت الفنانة رانيا يوسف إلى جمهورها، عبر حسابها الخاص على «فيسبوك»، رسالة كشفت لهم من خلالها أهم أسباب السعادة.



ونشرت صورا جديدة لها وعلقت عليها: «تذكر أن الحرية هي أهم أسباب السعادة»، وتلقت مئات التعليقات التي أثنت على إطلالاتها الفترة الأخيرة خاصة التي ظهرت بها خلال تواجدها في إسبانيا.



من ناحية أخرى، كشفت رانيا عن تفاصيل دورها وكواليس مسلسلها الجديد «المماليك»، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته الشركة المنتجة للعمل، وقالت: «دوري في العمل عبارة عن رحلة صعود لفتاة وصولية وطموحة تستغل كل الفرص المتاحة أمامها كي تصل إلى أهدافها»، مشيرة إلى أنها تقدم شخصية فتاة تمتلك مميزات وعيوبا ونقاط ضعف مثل باقي الأشخاص وتحاول الارتقاء بحياتها قدر المستطاع وتستغل كل الظروف.