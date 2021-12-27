القاهرة - سامي عبدالفتاح



بعد ظهور قصير لمباريات مسابقة الدوري، تعود المسابقة للتوقف من جديد، لدخول لاعبي منتخب مصر في معسكر تدريبي تحت إشراف البرتغالي كارلوس كيروش، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022.. وخلال فترة التوقف الجديدة، أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إطلاق بطولة كأس الرابطة الأولى، بمشاركة جميع فرق الدوري الممتاز، من دون لاعبيها الدوليين، اعتبارا من 12 يناير المقبل، وسوف تجرى قرعتها الإثنين 3 يناير المقبل، وسيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق، مع وضع الأهلي والزمالك وبيراميدز على رأس كل مجموعة، باعتبارها الفرق الثلاثة الأولى في الدوري الماضي.



وقبل التوقف الجديد لمسابقة الدوري نجح فريق الزمالك في تخطي عقبة ضيفه غزل المحلة، بفوز كبير بنتيجة (4-0) مساء أول من أمس، على ملعب ستاد القاهرة ضمن الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.



رباعية الزمالك افتتحها مصطفى فتحي في الدقيقة 35 وأضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 38، والرابع في الدقيقة 74، وقبله بثلاث دقائق سجل مواطنه محمد أوناجم الهدف الثالث.



ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة، متصدرا ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة عن الأهلي، الذي لعب بالأمس أمام فريق فيوتشر، وله مباراة أخرى مؤجلة مع بيراميدز. وفاز سموحة على الطلائع 1/0، وتعادل انبي مع بيراميدز 1/1.