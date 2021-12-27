بيروت - ناجي شربل



تشهد المرحلة السابعة من بطولة الدوري العام الـ 62 لكرة القدم لقاء «الدوري المصغر» بين قطبي الكرة اللبنانية الأنصار حامل اللقب والطامح لمواصلة صحوته، وغريمه التقليدي النجمة الساعي إلى لقب أول منذ 2014 والإبقاء على سجله نظيفا من الخسارة، عندما يتواجهان الخامسة إلا ربع عصر يوم غد الاثنين في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية. ولن تكون المباراة عادية، إذ إن كل طرف يسعى إلى النقاط الثلاث، وتسجيل أفضلية على الآخر. الأنصار يعي تماما أن أي تعثر سيفقده المنافسة، اذ يحتل المركز الرابع بفارق ثماني نقاط عن العهد المتصدر، وعن النجمة الثالث برصيد 12 نقطة. ولا شك أن فترة العطلة التي فرضتها مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات مسابقة كأس العرب في قطر، كانت مؤاتية للفريقين لاسيما «الزعيم الأخضر» لإعادة مراجعة أوراقه، وتضميد جراحه.