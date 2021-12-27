الدوحة- فريد عبدالباقي



قدم المدرب الإسباني لنادي السد القطري خافيير غارسيا أوراق اعتماده مع فريقه عندما قاده لتحقيق الفوز على الخور 3-0، في المواجهة التي جرت بينهما مساء أول من أمس على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري القطري. كان لقاء الخور هو الظهور الأول للمدرب غارسيا الذي تولى مهمة تدريب الفريق السداوي خلفا لمواطنه تشافي هيرنانديز الذي انتقل إلى تدريب نادي برشلونة الإسباني. سجل ثلاثية السد أكرم عفيف والغاني أندريه آيو (هدافين) في الدقائق (3 و25 و40)، وبهذا الفوز حافظ السد على صدارة الدوري برصيد 28 نقطة، وتوقف رصيد الخور عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير، وأصبح الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن. ووسع السد الفارق بينه وبين أقرب مطارديه فريق الدحيل إلى 6 نقاط بعد تعرضه لخسارة مفاجئة أمام أم صلال بنتيجة 1-2، حيث بادر الدحيل بالتسجيل بواسطة لاعبه إسماعيل محمد في الدقيقة 29، لينتفض أم صلال ويسجل الهدفين عن طريق ياسين البخيت وإيزيل باربوسا في الدقيقتين (40 و85)، وبهذا الفوز رفع أم صلال رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، وبقي الدحيل في المركز الثاني بعد أن توقف رصيده إلى 22 نقطة. وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، تعادل العربي والغرافة سلبيا، ليرتفع رصيد العربي إلى 20 نقطة في المركز الثالث، ووصل رصيد الغرافة إلى 16 نقطة في المركز الرابع.