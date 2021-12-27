أعلنت حركة طالبان التي تتولى السلطة في أفغانستان أنه لن يسمح للنساء الراغبات بالسفر لمسافات طويلة الصعود على متن وسائل النقل إلا إذا كن برفقة أحد أقربائهن الذكور. كما حضت الإرشادات الجديدة الصادرة عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امس جميع أصحاب المركبات على نقل النساء اللاتي يرتدين الحجاب فحسب.



وأفاد الناطق باسم الوزارة صادق عاكف مهاجر فرانس برس «يجب ألا يتم عرض نقل النساء اللواتي ينوين السفر إلى مسافات تبلغ أكثر من 72 كلم إلا إذا كن بصحبة أحد أفراد عائلتهن المقربين».



كما دعت الإرشادات الجديدة التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، الناس إلى التوقف عن تشغيل الموسيقى في مركباتهم.



وقال مهاجر إن ارتداء الحجاب سيكون شرطا للنساء اللواتي يسعين للصعود على متن وسائل النقل.



وقبل أسابيع، طلبت الوزارة من القنوات التلفزيونية الأفغانية التوقف عن عرض الأفلام الدرامية والمسلسلات التي تمثل فيها نساء.



كما دعت الوزارة الصحافيات اللواتي يعملن على التلفزيونات إلى ارتداء الحجاب على الشاشة. ونددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بالتوجيهات الجديدة، وقالت مساعدة مدير المجموعة المعنية بحقوق المرأة هيذر بار «يصب هذا الأمر الجديد بشكل أساسي باتجاه تحويل النساء إلى سجينات».



وأضافت «تغلق في وجههن فرص التحرك بحرية للسفر إلى مدينة أخرى لمزاولة أعمالهن أو للهرب إذا كن يتعرضن للعنف في المنزل».