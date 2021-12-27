أعلنت السلطات الأمنية السودانية توقيف 114 محتجا خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة الخرطوم امس الأول ضد الحكم العسكري، تحت شعار: «لا تفاوض مع الجيش» و«الجنود إلى ثكناتهم».



وقالت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم في بيان صحافي امس إنه «تم توقيف 114 متهما واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم». وأضافت «تم رصد بعض التفلتات ومنها التعدي على مبنى الفحص الآلي بشرق النيل ومحاولة التعدي على قسم شرطة مدينة بحري، وتهشيم زجاج 4 مركبات شرطة وإتلاف الأرضيات ولوحات الإعلان والإشارات المرورية». وأكدت اللجنة تعامل الشرطة مع التجاوزات بـ «استخدام الحد الأدنى من القوة بالغاز المسيل للدموع وبالقدر الذي يحد منها».



وأشارت إلى وقوع بعض الإصابات وسط المواطنين معظمها حالات اختناق وإصابات أثناء التدافع، مشيرة الى إصابة 58 من منسوبي الشرطة تم إسعافهم.



وقال مسعفون مرتبطون بالحركة الاحتجاجية إن عنف قوات الأمن تسبب في إصابة 178 من المتظاهرين منهم ثمانية أصيبوا بذخيرة حية.



وقال المسعفون إن 48 شخصا على الأقل قتلوا في حملات على المحتجين على الانقلاب.