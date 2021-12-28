وقّع وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في منتصف مايو المقبل. وحدد المرسوم موعد اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية في الـ15 من مايو المقبل، فيما تحدد موعد اقتراع الموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية في الـ12 من الشهر نفسه.



كما حدد موعد اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، ومنهم المقيمون في الكويت يوم الجمعة الواقع في 6 مايو 2022، أو الأحد الواقع في 8 مايو 2022، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.



وكان الرئيس سعد الحريري أبلغ أعضاء كتلة المستقبل انه سيحدد موقفه من المشاركة في الانتخابات فور دعوة الهيئات الناخبة رسميا.



ونقلت بعض المواقع كلاما عن الحريري، يؤكد فيه عزمه عدم الترشح للانتخابات، وحل تيار المستقبل، لكن عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش نفى ان يكون الحريري ادلى بمثل هذا الكلام، الذي وصفه حبيش بأضغاث أحلام، ووصف النائب سامر فتفت كل ما يشاع ليس إلا أحلام يقظة لدى البعض.



بدوره، النائب محمد الحجار قال: لا صحة للخبر عن كلام منسوب للرئيس الحريري عن حل تيار المستقبل. وذكرت قناة الجديد ان الحريري سيعلن موقفه من الانتخابات بعد عيد رأس السنة.