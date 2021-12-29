القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير مناهج المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 تزامنا مع إضافة «كتيب وظائف المستقبل» للمناهج. وذكر المركز، في بيان له امس، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتغيير مناهج المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 تزامنا مع إضافة «كتيب وظائف المستقبل» للمناهج. وشددت على استمرار مناهج المرحلة الإعدادية كما هي دون أي تغيير، موضحة أن «كتيب وظائف المستقبل» ليس منهجا جديدا للمرحلة الإعدادية.