القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري د.طارق شوقي، أن الباب مفتوح أمام كل الأعضاء بالمجلس للمساهمة في تطوير عملية التعليم في جميع المراحل.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب امس لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة العامة موجهة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وقال الوزير إن عملية تطوير التعليم ليس مسؤولية وزارة التربية والتعليم وحدها بل جميعا مشاركون في هذه المهمة الوطنية، موضحا أن الباب مفتوح أمام كل الخبراء والمتخصصين للمساهمة في خدمة تطوير التعليم باعتباره هدفا قوميا.



وأضاف أن الحكومة ومجلس النواب في جبهة واحدة من أجل تطوير التعليم، مؤكدا أن الهدف واحد هو الوصول إلى تعليم يليق بتاريخ مصر ويتواكب مع التكنولوجيا الموجودة في العالم.



وتابع «لم أعمل من قبل بالسياسة وأتحدث بشكل فني معكم، وما الذي يمكن أن نحله وأن نفعله ما الذي نحتاج إليه من مساعدات لتنفيذه». وعن أزمة 36 ألف معلم، أوضح وزير التربية والتعليم أن هناك قرارات بعدم التعيين في مفاصل الدولة كافة، مشيرا إلى أنه يريد تعيينات جديدة من أجل المشاركة في هذه العملية التعليمية وسيطالب ومجلس النواب معه باستثناء هذه الفئة من هذه القرارات.



وأشار إلى أن هذه الأزمة مرتبطة بعدد من الوزارات أيضا، مطالبا بعقد اجتماع مشترك مع كل الوزارات لوضع حل لهذه الأزمة أو الوصول إلى طريقة للحل وموعد الحل.