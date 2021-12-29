القاهرة - خديجة حمودة



طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تطبيق معايير الحوكمة والإدارة والتسعير في منظومة عمل المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدا أننا «لا نريد العودة للخراب وتدهور أوضاع تلك المصانع مرة أخرى».



جاء ذلك في تعقيب الرئيس السيسي، على كلمة وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق خلال افتتاحه امس أعمال التطوير والتوسعات الجديدة في مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، وذلك ضمن المشروعات القومية التي يفتتحها في «أسبوع الصعيد».



وانتقد الرئيس السيسي، توجه بعض مصانع القطاع العام التي بها بعض الأراضي غير المستغلة، بتشكيل جمعيات لبناء مساكن للعاملين في تلك المصانع مع تحميل قيمة استهلاك المياه والغاز والكهرباء على تلك المصانع.



وأكد الرئيس السيسي، أنه عند النظر في أي اجراءات تهدف إلى الإصلاح والتطوير والتصويب لأوضاع تلك المصانع يكون صوب أعيننا دائما في المقام الأول الحفاظ على حقوق العمال، لأنه لا يمكن أن يكون ابدا أي إصلاح على حساب حقوق العمال بل إن الحكومة هي المسؤولة عن تحمل تبعات أية أصلاحات.



ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى استبدال سياسة تقديم الأسمدة للمزارعين بأسعار مدعمة بالدعم النقدي لإغلاق الباب أمام أي شكل من أشكال الفساد، لافتا إلى أن طن السماد يتم بيعه للمزارعين بـ(3000) جنيه وأصبح سعر الطن حاليا (4500) جنيه بما يمثل حوالي ثلث سعره الحقيقي في السوق الذي يبلغ 14 ألف جنيه.



ودعا الرئيس السيسي المزارعين إلى تبني نظم الري والزراعة الحديثة والتي تقلل من استهلاك السماد بنسبة تتراوح بين 40% و50% فضلا عن تقليل استهلاك المياه والتلوث.



وأشاد الرئيس بوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق قائلا له: «أنت أكثر شخص حريص على المال العام».



من ناحية اخرى، أكد الرئيس السيسي أن التطور الحالي الذي شهدته السكك الحديدية في مصر لم تشهده منذ 60 عاما، مشيرا إلى أن عدم عدالة التسعير ساهم في انهيار جميع مرافق الدولة.



وقال الرئيس، في تعقيبه على كلمة وزير النقل م.كامل الوزير، إن مرافق الدولة تعرضت للتخريب بسبب أن الخدمة لم تكن تقدم بسعرها الحقيقي ما أدى لإضعاف جميع الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أنه أعطى تعليماته منذ البداية بعدم زيادة الأسعار إلا في حالة تطوير وتجديد مرفق السكك الحديد بالكامل حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمة.



وأشار إلى أن قطاع النقل في مصر شهد ضخ 1.7 تريليون جنيه لتطويره بشكل كامل، ولكن إذا لم تتحسن الإدارة وتكون هناك عدالة في التسعير سينهار المرفق مرة أخرى.



وشدد الرئيس على أهمية كفاءة التشغيل الكاملة للجرارات العاملة على خطوط السكك الحديدية الآن من أجل أن تحوز رضاء المواطنين، وقال الرئيس السيسي موجها حديثه لوزير النقل «هناك فرق كبير بين العربات والجرارات الصالحة للتشغيل وبين الجرارات التي تشبه الجديدة، أنت تتحدث عن 150 جرارا صالحا للعمل، ولكن أنا أتحدث عن 150 جرارا جديدا، حتى لا تتعطل الجرارات أثناء عملية التشغيل، وتؤدي الخدمة المطلوبة».



وتابع السيسي: «لدينا 450 جرارا نصفها فقط يعمل بجدارة أي حوالي 250 فقط، أما الباقي فيعمل بحالة متوسطة ولكنه معرض للعطل، ولا أريد من المصريين أن يرضوا عن الصورة المتهالكة السابقة للجرارات، وألا يرضوا بأقل من الصورة الممتازة التي تعمل بها الجرارات والعربات الآن».