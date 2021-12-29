هنأ رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف بندر النصافي وزير الأوقاف عيسى الكندري بالثقة السامية التي حظي بها وتكليفه بالاستمرار بتولي الحقيبة الوزارية في التشكيل الحكومي الجديد.



وقال النصافي، في تصريح صحافي: نيابة عن جميع العاملين في وزارة الأوقاف أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات للوزير عيسى الكندري بتجديد ثقة القيادة السياسية واستمراره في تولي حقيبة العمل الوزاري ضمن صفوف أعضاء مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.



وتابع: ان نقابة العاملين في وزارة الأوقاف تتطلع إلى مزيد من العمل والاجتهاد خلال المرحلة القادمة حتى تستكمل وزارة الأوقاف مسيرتها الناجحة وبجميع قطاعاتها إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد.



وقال: ان نقابة العاملين في وزارة الأوقاف تتطلع إلى مرحلة جديدة تتحقق فيها آمال وتطلعات موظفي الوزارة.