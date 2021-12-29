توجيه جميع الجهود لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين والمقيمين وتحقيق كل ما ينشده الوطن من تقدم ونمو وازدهار

الحكومة الرابعة لصباح الخالد: 3 نواب لرئيس الوزراء و9 وزراء جدد و6 مستمرون.. والتغيير 60 ٪

4 نواب يحملون حقائب وزارية: «الأوقاف» و«الأمة» و«الإسكان» و«الشؤون» و«الإعلام والثقافة»

مريم بندق



بارك صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة التي رفعها لسموه سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أمس، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد، متطلعا سموه إلى التعاون المثمر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتوجيه جميع الجهود لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين الكرام والمقيمين وتحقيق كل ما ينشده الوطن العزيز من تقدم ونمو وازدهار.

وبناء على الأمر الأميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية والأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء، أصدر سمو ولي العهد أمرا أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة التي تعد الـ 39 في تاريخ البلاد والرابعة للخالد.

وقد شهدت هذه الحكومة نسبة تغيير 60% حيث ضمت 9 وزراء جدد، وتم اسناد منصب نائب رئيس الوزراء بجانب وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي إلى كل من وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، ووزير النفط د.محمد الفارس الذي اضيفت اليه وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدلا من وزارة التعليم العالي التي أعيدت إلى وزير التربية د.علي المضف.

واستمر 6 وزراء بعضهم احتفظ بحقيبته مع تدوير البعض الآخر حيث احتفظ 5 وزراء بحقائبهم وهم كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير النفط د.محمد الفارس، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزير التربية د.علي المضف. وشمل التدوير الوزيرة د.رنا الفارس من وزارة الأشغال لتصبح وزيرة دولة لشؤون البلدية وبقاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معها، وإسناد وزارة الأشغال الى الوزير الجديد علي الموسى بجانب وزارة الشباب.

والوزراء الجدد الـ 9 هم: نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين، وزير الصحة د.خالد السعيد، وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي.

واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ظهر أمس، في دار يمامة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث رفع لسموه الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وقد بارك سموه هذا الاختيار، وزود سموه سمو رئيس مجلس الوزراء بتوجيهاته السديدة، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد، متطلعا سموه إلى التعاون المثمر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين الكرام والمقيمين وتحقيق كل ما ينشده الوطن العزيز من تقدم ونمو وازدهار.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث رفع إلى سموه أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.

العلي والمنصور والفارس نواباً لرئيس الوزراء

تضمن التشكيل الوزاري الجديد 3 نواب لرئيس الوزراء وهم الشيخ حمد جابر العلي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع والشيخ أحمد المنصور نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ود.محمد الفارس نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

رنا الفارس.. الوزيرة الوحيدة

رغم التوقعات بأن تكون الحكومة الجديدة متضمنة لأكثر من عنصر نسائي.. إلا أن التشكيلة جاءت مخالفة لهذه التوقعات، وبقيت الوزيرة د.رنا الفارس المرأة الوحيدة في الحكومة وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الكهرباء والطاقة.. للفارس والتعليم العالي.. للمضف

أسندت حقيبة الكهرباء والماء إلى وزير النفط د.محمد الفارس، فيما أسندت وزارة التعليم العالي إلى وزير التربية د.علي المضف.

المنصور.. الوزير العائد

عاد الشيخ أحمد المنصور إلى التشكيل الوزاري.. وزيرا للداخلية وشغل سابقا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع من 19 نوفمبر 2019 إلى 19 ديسمبر 2020.

الوزراء المستمرون 6 ..والتغيير 60%

احتفظ وزراء في الحكومة السابقة بحقائبهم في التشكيل الجديد وهم الشيخ حمد جابر العلي والشيخ د.أحمد الناصر وعيسى الكندري ود.رنا الفارس ود.محمد الفارس ود.علي المضف، وبذلك تبلغ نسبة التغيير في الحكومة الجديدة 60%.

4 نواب في الحكومة

ارتفع عدد النواب الذين تم توزيرهم في الحكومة الجديدة الى 4 وهم: عيسى الكندري ود.حمد روح الدين ومحمد عبيد الراجحي ومبارك العرو.

الحكومة الرابعة للخالد

سمو الشيخ صباح الخالد

تضمن التشكيل الوزاري الجديد، تحت رئاسة سمو الشيخ صباح الخالد 6 وزراء من الحكومة السابقة، إضافة إلى 8 وزراء جدد، مع عودة الشيخ أحمد المنصور إلى المنصب الوزاري.

وتضمن التشكيل 3 نواب لرئيس الوزراء، وهم الشيخ حمد جابر العلي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، والشيخ أحمد المنصور نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية، ود.محمد الفارس نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.





هذا وقد صدر مرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، فيما يلي نصه:

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 18 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 23 نوفمبر 2021 بتعيين سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى: يعين كل من:

1- حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع

2- أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية

3- د.محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة

4- عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية

5- د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

6- د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

7- د.علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

8- المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة

9- د.حمد أحمد روح الدين وزيرا للاعلام والثقافة

10- د.خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة

11- عبد الوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

12- علي حسين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب

13- فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة

14- مبارك زيد العرو المطيري وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني

15- محمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 24 جمادى الأولى 1443

الموافق: 28 ديسمبر 2021.

السير الذاتية لوزراء التشكيل الحكومي الرابع للخالد

تضمنت الحكومة الجديدة التي أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما بتشكيلها 15 وزيرا منهم ٨ وزراء جدد ووزير عائد إلى المنصب الوزاري.

وإليكم السيرة الذاتية للوزراء:

1 ـ سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء:

من مواليد الكويت عام 1953 وحاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977.

التحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق ديبلوماسي وعمل في الإدارة السياسية قسم الشؤون العربية من 1978 إلى 1983 ثم التحق بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك في الفترة بين 1983 و1989 وتم تعيينه نائبا لمدير إدارة الوطن العربي بوزارة الخارجية 1989 وتسلم إدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية 1992.

وعمل الشيخ صباح الخالد سفيرا للكويت لدى السعودية ومندوبا للبلاد لدى منظمة المؤتمر الاسلامي في الفترة من 1995 إلى 1998 شارك خلالها في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وفي عام 1998 صدر مرسوم بتعيينه رئيسا لجهاز الامن الوطني بدرجة وزير وعين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل في يوليو عام 2006 الى مارس عام 2007 ثم وزيرا للاعلام في مايو 2007 ويناير 2009.

وتسلم حقيبة وزارة الخارجية عام 2011 وعين في فبراير 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وأعيد تعيينه في ديسمبر عام 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

وفي يناير عام 2014 صدر مرسوم أميري بتعيينه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

وفي ديسمبر 2016 أعيد توليه ذات الحقيبة الوزارية. وفي ديسمبر 2017 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

وفي 19 نوفمبر 2019 أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، كما صدر في نفس العام أمر أميري بمخاطبته بلقب سمو.

وحصل سمو الشيخ صباح الخالد على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى من خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز عام 1998 وحصل على وسام النيلين من الطبقة الأولى من الرئيس السوداني عمر حسن البشير عام 2012 وحصل على وسام الجمهورية برتبة ضابط كبير (الأسد الوطني) من الرئيس السنغالي ماكي سال عام 2015 كما حصل على النجمة الكبرى لوسام نجمة القدس من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2018.

2 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح:

حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1989.

كان نائبا لرئيس الوزارء ووزيرا للدفاع في الحكومة السابقة، كما تولى منصب وزير الاعلام في 16 نوفمبر 2011 حتى شهر فبراير 2012 وكان يشغل قبل توليه منصب وزير الإعلام منصب سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية منذ فبراير 2007 الى شهر نوفمبر 2011 وتولى بين 2003 و2006 منصب مدير مكتب سمو ولي العهد بدرجة وكيل وزارة.

وتولى بين 1998 و2001 منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التجهيز الخارجي بوزارة الدفاع ورئيس هيئة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وعمل بين 1993 و1997 في سفارة الكويت لدى إيطاليا وبين 1991 و1993 في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي وبين 1989 و1991 باحثا سياسيا في مكتب وزير الداخلية الكويتي.

3ـ الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية:

من مواليد 1969 حاصل على شهادة البكالوريوس في الإعلام المساند (علوم سياسية) من جامعة كانسس الأميركية ودبلوم علوم عسكرية من كلية علي الصباح العسكرية.

شغل الشيخ أحمد المنصور العديد من المناصب، منها وكيل وزارة الدفاع في يوليو 2017 ورئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة العام 2014، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اعتبارا من العام 2006، وعضو اللجنة الدائمة للاحتفال بالاعياد الوطنية ومدير إدارة الشؤون العامة بمكتب وزير الدفاع، ثم مدير إدارة العقود والمشتريات الخارجية في وزارة الدفاع، ووكيل الوزارة المساعد للتجهيز الخارجي.

كما شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة الأولى لسمو الشيخ صباح الخالد.

4ـ وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.محمد عبداللطيف الفارس:

من مواليد عام 1966 حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت عام 1987 والماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة ويسكونسن في ماديسون بالولايات المتحدة عام 1990 وعلى الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من نفس الجامعة عام 1995.

تولى منصب مساعد نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط عام 2002 ومدير البرنامج الإنشائي في جهاز إدارة المشاريع الكبرى في جامعة الكويت عام 2007 ومنصب الامين العام لجامعة الكويت عام 2016 ووزير التربية ووزير التعليم العالي عام 2016 وعضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

وكان وزيراً للنفط ووزيراً للتعليم العالي في الحكومة السابقة.

5ـ وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عيسى أحمد محمد الكندري:

من مواليد 1963 وحاصل على دبلوم المعهد التجاري تخصص بنوك وعين وزيرا للمواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عام 2013 وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، عمل قبلها في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خبير تطوير وبحوث وفاز بعضوية مجلس الأمة عام 2013 و2016 و2020 وشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة في عام 2016.

وهو عضو جمعية الصحافيين الكويتية وجمعية الصحافيين العرب وعضو جمعية حقوق الانسان وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وكان وزيراً للأوقاف في الحكومة السابقة.

6ـ وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح:

من مواليد عام 1971 وحاصل على ليسانس في العلاقات الدولية وليسانس في اللغات الحية الاجنبية وشهادة المتريز من جامعة ستراسبورغ للعلوم الإنسانية في فرنسا عام 1993 ونال درجة الماجستير عام 1995 في العلاقات الدولية والترجمة من ذات الجامعة وفي عام 2000 نال درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة السوربون في فرنسا.

تولى منصب وزير الخارجية منذ التشكيل الحكومي الذي اعلن عنه في ديسمبر 2019 وما بعدها من حكومات، وتقلد قبلها العديد من المناصب منها سفير فوق العادة ومفوض في وزارة الخارجية عام 2005 ومدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عام 2006 وشغل عضو مجلس إدارة وكالة الانباء الكويتية (كونا) من عام 2005 حتى 2014 وشغل كذلك منصب مدير ادارة مركز نظم وتقنية المعلومات بالوكالة في وزارة الخارجية عام 2011 ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عام 2016 ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عام 2017.

وشغل الشيخ أحمد الناصر منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في 17 ديسمبر 2017 وتم تكليفه بوزارة الاعلام بالإضافة الى منصبه وزيرا للخارجية في 25 أكتوبر 2020 وحصل على وسام جوقة الشرف الوطني بدرجة فارس من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عام 2019.

7ـ وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس:

حاصلة على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت 1996، وماجستير بالهندسة المدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية 1999، ودبلوم نظم المعلومات الجغرافية من نفس الجامعة 2001، وعلى درجة الدكتوراه من ذات الجامعة في مجال الهندسة الجيوتقنية عام 2004.

شغلت منصب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان في التشكيل الحكومي الذي أعلن عنه في ديسمبر 2019، وفي الحكومة السابقة تولت حقيبتي الاشغال العامة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتقلدت العديد من المناصب، منها: عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت 2012، ومدير ادارة البرنامج الانشائي في جامعة الكويت من 2009 الى 2014، وعينت نائبا لرئيس مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في ديسمبر 2017، والوكيل المساعد للمتابعة الحكومية في جهاز متابعة الأداء الحكومي من 2014 الى 2016، ونائب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي من 2016، وعضو مجلس ادارة المركز العلمي.

8ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي فهد المضف:

حاصل على البكالوريوس في الهندسة الصناعية من أميركا 1983، والماجستير في الهندسة الميكانيكية من أميركا 1988، والدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من بريطانيا 2000.

وتولى منصب المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مارس عام 2018، والمدير العام للهيئة العامة للصناعة في نوفمبر 2006، وعمل أستاذا مساعدا في الهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب 2001، وأستاذا مشاركا في الهيئة 2006، وحصل على عضوية اللجنة العليا لمنظومة المؤهلات المهنية عام 2004، وعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عام 2012، وعضوية مجلس إدارة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية عام 2006، وعضوية مجلس أمناء معهد الكويت للابحاث العلمية 2006، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة 2006، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة عام 2006، وعضو مجلس إدارة جهاز الاعتماد الاكاديمي 2014. وكان وزيراً للتربية في الحكومة السابقة.

9ـ وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي:

قبل توليه منصب وزير العدل الجديد كان يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للجمارك منذ 2018، وعمل لأكثر من 20 عاما في «الفتوى والتشريع»، حيث عمل في تلك الإدارة في المحكمة الدستورية والاستئناف والتمييز الإداري، وكلف من قبل برئاسة الكثير من لجان تقصي الحقائق أو لجان التحقيق بقرارات من مجلس الوزراء، وحصل على العديد من الدورات المتخصصة في القانون، وعلى درجة الماجستير في القانون، وله الكثير من المؤلفات في مجال القانون، وعمل من قبل كمحاضر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

10ـ وزير الإعلام والثقافة د. حمد أحمد روح الدين:

حاصل على بكالوريوس في القانون من كلية الحقوق بجامعة الكويت، وماجستير في القانون الخاص من جامعة الكويت، وباحث دكتوراه في مجال القانون الخاص، وعمل بمهنة المحاماة في المحاكم الكويتية، ومحققا في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، ومستشار لجنة التحكيم الدولي التابعة لجامعة الدول العربية، ومؤسس رابطة الدراسات العليا في جامعة الكويت، ورئيس رابطة الدراسات العليا الأسبق، وعضو في جمعية المحامين الكويتية، وأمين سر جمعية تنمية الموارد البشرية الأسبق، وانتخب عضوا في مجلس الأمة في ديسمبر 2020، وحصل على المركز الرابع في الدائرة الأولى بـ 3.783 صوتا.

11ـ وزير الصحة د. خالد مهوس سليمان السعيد:

بروفيسور طب الأطفال والأمراض المعدية والروماتيزم في جامعة الكويت، عضو اللجنة الاستشارية لمواجهة «كورونا» في وزارة الصحة، حاصل على شهادة الزمالة والبورد الأميركي بالطب من جامعة فلوريدا الأميركية، وجائزة جمعية الروماتيزم في الولايات المتحدة، وهو أيضا حاصل على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال الطب والعلوم الطبية عام 1998.

نال درجة الأستاذية الفخرية بجامعة جيان الصينية تقديرا لأبحاثه في مجال طب الأطفال والتي تعدت 40 بحثا منشورا في مجالات طبية دولية و30 ورقة محكمة تم عرضها في مؤتمرات متخصصة.

12 ـ وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد:

رجل أعمال وسياسي حصل على شهادة في إدارة الأعمال، وبدأ مزاولة عمله التجاري وأصبح من كبار رجال الأعمال، يعمل في منصب مدير إدارة الاستثمار العقاري في شركة مرابحات للحلول العقارية، كما أنه عضو في مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية، ويمتلك خبرة طويلة في مجال الاعمال لمدة تزيد على ثلاثة عشر عاما، وعمل في العديد من البنوك والشركات الاستثمارية، وكان عضوا في جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية، وشغل العديد من اللجان الثقافية، وترأس التطوير المهني والتدريب والعلاقات العامة في الجمعية الاقتصادية الكويتية، وغيرها من المناصب الأخرى.

13ـ وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي حسين علي الموسى:

عضو المجلس البلدي بعد فوزه في الانتخابات الاخيرة، وصاحب نشاط بارز في المجلس حيث تقدم بالعديد من المقترحات المهمة من ابرزها تطوير اسواق المباركية وتوفير الخدمات الحديثة فيها إضافة الى عدد من مقترحات المشاريع التنموية التي تصب في مصلحة المواطنين.

14ـ وزير التجارة والصناعة فهد مطلق نصار الشريعان:

الرئيس التنفيذي لشركة كي آي سي للوساطة المالية، وكان قد عين مديرا عاما للشركة التابعة للشركة الكويتية للاستثمار، كما سبق له العمل في الشركة من مايو 1995 حتى مارس 2008، وتدرج في الوظائف المختلفة فيها بدءا من وظيفة وسيط ثم وسيط أول ثم مساعد مدير مكتب ثم مدير مكتب، وشغل منصب مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية.

15ـ وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك زيد العرو المطيري :

حاصل على ليسانس حقوق، وهو محام أمام المحكمة الدستورية والتمييز وضابط متقاعد من القضاء العسكري بوزارة الدفاع، عضو جمعية المحامين الكويتية، وباحث قانوني في وزارة المالية، ومحام في شركة النقل العام الكويتية، وشارك في انتخابات مجلس الأمة عام 2020، وحصل على المركز السابع في الدائرة الثالثة برصيد 2.982 صوتا.

16ـ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد عبيد الراجحي:

حاصل على بكالوريوس علوم شرطية، وشغل بعد تخرجه من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الكثير من المناصب القيادية بوزارة الداخلية ومنها: مُحاضر في الأكاديمية، ثم عين آمرا لسرايا تدريب الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات، ثم تولى رئاسة قسم التسجيل والقبول لضباط الصف والأفراد وأبناء الكويتيات، وبعدها رُقي الى مُساعد مدير إدارة التسجيل والقبول بقطاع التعليم والتدريب، وبعد تقاعده شارك في انتخابات مجلس الأمة عام 2020، وحصل على المركز الرابع في الدائرة الرابعة برصيد 5.198 صوتا وفاز بالانتخابات.

39 حكومة خلال 60 عاماً من التاريخ السياسي للكويت

مع صدور المرسوم الأميري أمس الثلاثاء بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد تكون مسيرة الحياة السياسية فيها قد شهدت تشكيل 39 حكومة على مدار نحو 60 عاما بدأت أولاها في يناير عام 1962 في عهد الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم.

ويأتي إعلان التشكيل بعد أن أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، في 23 نوفمبر الماضي أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

ويستعرض التقرير الآتي تسلسلا زمنيا للحكومات الـ 38 السابقة في تاريخ البلاد منذ عام 1962 حتى صدور قرار تشكيل الحكومة الجديدة:

الحكومات في عهد أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم:

الحكومة الأولى سميت (الحكومة الانتقالية) وشكلت في 17 يناير 1962 وترأسها سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، وضمت 14 وزيرا من بينها ثلاثة أعضاء من المنتخبين في المجلس التأسيسي وكان الهدف من تشكيلها وضع دستور للبلاد واستمرت حتى 27 يناير 1963 حين انتهت مهمتها.

وتشكلت الحكومة الثانية في 28 يناير 1963 برئاسة سمو الشيخ صباح السالم، طيب الله ثراه وضمت 15 وزيرا واستمرت حتى 5 ديسمبر 1964.

وفي 6 ديسمبر 1964 تشكلت الحكومة الثالثة برئاسة سمو الشيخ صباح السالم وضمت 14 وزيرا منهم أربعة وزراء منتخبين وهي الحكومة الأقصر عمرا في تاريخ الحكومات الكويتية إذ استمرت حتى 2 يناير 1965 بعد تشكيلها بـ28 يوما لعدم نيلها ثقة مجلس الأمة نتيجة وجود خطأ في اختيار بعض الوزراء يتعارض مع نص المادة 131 من الدستور.

وتشكلت الحكومة الرابعة في 3 يناير 1965 برئاسة الشيخ صباح السالم وضمت 13 وزيرا منهم اثنان بالانتخاب واستمرت في ممارسة عملها حتى وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم في نوفمبر من العام نفسه مما استدعى انتهاء عمل الحكومة في 3 ديسمبر 1965.

الحكومات في عهد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم:

بعد تولي المغفور له سمو الشيخ صباح السالم مقاليد الحكم في البلاد تشكلت الحكومة الخامسة في 4 ديسمبر 1965 برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 13 وزيرا منهم ثلاثة وزراء من نواب مجلس الأمة وانتهى عملها في 3 فبراير 1967 حين قدمت استقالتها دستوريا في 28 يناير 1967 بعد استكمال مجلس الأمة فصله التشريعي تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وتشكلت الحكومة السادسة في 4 فبراير 1967 برئاسة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه وضمت 14 وزيرا منهم ثلاثة وزراء من نواب مجلس الأمة واستمرت في أداء عملها حتى 1 فبراير 1971 بعدما تقدمت في 26 يناير 1971 باستقالتها طبقا للدستور تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس الأمة الجديد.

واتسمت الحكومة السابعة أيضا بالاستقرار في العمل واستكمال المدة القانونية المحددة بأربع سنوات إذ تشكلت في 2 فبراير 1971 برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 13 وزيرا منهم نائبان من مجلس الأمة واستمرت حتى 8 فبراير 1975 بعدما قدمت في 1 فبراير من العام نفسه استقالتها بعد استكمال مجلس الأمة فصله التشريعي وتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.

وفي 9 فبراير 1975 تشكلت الحكومة الثامنة برئاسة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وضمت 15 وزيرا منهم اثنان من نواب مجلس الأمة واستمرت حتى 5 سبتمبر 1976 حيث صدر مرسوم أميري في أغسطس من العام نفسه بحل مجلس الأمة حلا غير دستوري نتيجة تأزم العلاقة بين المجلس والحكومة.

وتشكلت الحكومة التاسعة خلال فترة حل مجلس الأمة في 6 سبتمبر 1976 برئاسة سمو الشيخ جابر الأحمد، وضمت 18 وزيرا لكن بسبب وفاة أمير البلاد الشيخ صباح السالم الصباح في 31 ديسمبر 1977 وتولي سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك سمو الشيخ جابر الأحمد مقاليد الحكم في البلاد انتهى عمل هذه الحكومة في 15 فبراير 1978 بعد ان قدمت استقالتها في 22 يناير 1978.

الحكومات في عهد سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد:

بدأت الحكومة العاشرة مهام أعمالها في 16 فبراير 1978 برئاسة سمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله السالم، طيب الله ثراه، وضمت 18 وزيرا واستمرت حتى 3 مارس 1981 حيث استقالت الحكومة دستوريا في 24 فبراير 1981 بعد عودة الحياة النيابية للكويت بإعلان إجراء انتخابات مجلس الأمة الجديد.

أما الحكومة الحادية عشرة فتشكلت في 4 مارس 1981 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة واستمرت حتى 2 مارس 1985 حين قدمت استقالتها في 23 فبراير 1985 تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس الأمة الجديد.

وتشكلت الحكومة الثانية عشرة في 3 مارس 1985 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله وضمت 15 وزيرا منهم اثنان من نواب مجلس الأمة ولم يستمر عمرها سوى 16 شهرا إذ استقالت في 11 يوليو 1986 عقب حل مجلس الأمة في ذلك العام.

وفي 12 يوليو 1986 تشكلت الحكومة الثالثة عشرة برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله، وضمت 21 وزيرا حيث استحدثت خمس وزارات جديدة واستمرت في عملها حتى 19 يونيو 1990 حين تقدمت باستقالتها بعد انتهاء انتخابات المجلس الوطني وإعلان تشكيل المجلس الجديد.

وتشكلت الحكومة الرابعة عشرة في 20 يونيو 1990 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله السالم وعضوية 22 وزيرا.

وبالرغم من تعرض الكويت لمحنة الغزو العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس من العام نفسه فقد استمرت هذه الحكومة في القيام بأعمالها من مدينة الطائف السعودية حتى تحرير البلاد، حيث تقدمت الحكومة باستقالتها في 19 أبريل 1991 تمهيدا لبدء مرحلة إعادة الإعمار.

وبعد التحرير شكلت الحكومة الخامسة عشرة (الحكومة الأولى بعد التحرير) أو كما يطلق عليها حكومة إعادة البناء والتعمير في 20 أبريل 1991 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله، وضمت 20 وزيرا واستمرت في اداء عملها حتى 16 أكتوبر 1992 عندما تقدمت باستقالتها تمهيدا لعودة العمل بالدستور وعودة الحياة النيابية ممثلة بانتخابات مجلس الأمة الجديد.

وتشكلت الحكومة السادسة عشرة في 17 أكتوبر 1992 برئاسة الشيخ سعد العبدالله وعضوية 15 وزيرا منهم ستة من نواب مجلس الأمة واستمرت حتى 14 أكتوبر 1996 بعد انتهاء الفصل التشريعي لمجلس الأمة وتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.

وفي 15 أكتوبر عام 1996 تشكلت الحكومة السابعة عشرة برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله وضمت 14 وزيرا منهم أربعة من نواب مجلس الامة وتقدمت باستقالتها في 21 مارس 1998 نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إثر تقديم ثلاثة من النواب استجوابا لوزير الإعلام آنذاك الشيخ سعود ناصر الصباح ومن ثم التقدم بطلب طرح الثقة.

وتشكلت الحكومة الثامنة عشرة في 22 مارس 1998 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله وضمت 14 وزيرا بينهم ثلاثة من نواب مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 4 يوليو 1999 بعد صدور المرسوم الأميري رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الأمة.

الكويت ـ وفي 13 يوليو 1999 تشكلت الحكومة التاسعة عشرة برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 29 يناير 2001 نتيجة تأزم العلاقة مع مجلس الأمة بعد تقدم أحد النواب بطلب استجواب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. سعد الهاشل.

وتشكلت الحكومة العشرون في 14 فبراير 2001 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله لكنه لم يتمكن لظروفه الصحية التي استدعت سفره إلى الخارج من تشكيل الحكومة، فتولى هذه المهمة للمرة الأولى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، الذي اختار 15 وزيرا منهم ثلاثة من نواب مجلس الأمة.

واستمرت هذه الحكومة في أداء أعمالها حتى 13 يوليو 2003 بعدما تقدمت باستقالتها في 6 يوليو 2003 نتيجة استكمال مجلس الأمة مدته الدستورية وتمهيدا لانتخابات المجلس الجديد.

وفي 14 يوليو 2003 تشكلت الحكومة الحادية والعشرون برئاسة سمو الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، الذي تولى رئاستها بسبب مرض سمو الشيخ سعد العبدالله ما استدعى للمرة الأولى الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة الحكومة.

وضمت تلك الحكومة 15 وزيرا بينهم نائب واحد من مجلس الأمة واستمرت في أداء مهامها حتى 8 فبراير 2006 إذ تقدمت باستقالتها في 30 يناير من العام نفسه إثر وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد.

الحكومات في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد:

تشكلت الحكومة الثانية والعشرون في 9 فبراير 2006 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وانتهت أعمالها في 9 يوليو من العام نفسه نتيجة حل مجلس الأمة.

وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية تشكلت الحكومة الثالثة والعشرون في 10 يوليو 2006 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وقدمت استقالتها في 4 مارس 2007 نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين بعد استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الذي أفضى الى طلب طرح الثقة.

وفي 25 مارس 2007 تشكلت الحكومة الرابعة والعشرون برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 19 مايو 2008 بعد حل مجلس الأمة واجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وتشكلت الحكومة الخامسة والعشرون في 28 مايو 2008 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة لكنها تقدمت في 25 نوفمبر 2008 باستقالتها بعد تقدم مجموعة من النواب بطلب استجواب رئيس الحكومة وقد قبل سمو الأمير الاستقالة واستمرت الحكومة في تصريف أعمالها حتى 11 يناير 2009.

وفي 12 يناير 2009 تشكلت الحكومة السادسة والعشرون برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها 16 مارس 2009 نتيجة تأزم العلاقة مع مجلس الأمة الذي تم على إثره حل المجلس واستمرت في تصريف العاجل من الأمور حتى 28 مايو 2009.

وتشكلت الحكومة السابعة والعشرون في 29 مايو 2009 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها وقبلت في 31 مارس 2011 بعد تزايد الاستجوابات المقدمة إلى الوزراء من أعضاء مجلس الأمة واستمرت في تصريف العاجل من الأمور حتى 7 مايو 2011.

وفي 8 مايو 2011 تشكلت الحكومة الثامنة والعشرون برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 28 نوفمبر من العام نفسه نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين بعد تقديم أعضاء مجلس الأمة للعديد من الاستجوابات ومن ثم حل مجلس الأمة.

وتشكلت الحكومة التاسعة والعشرون في 13 ديسمبر 2011 برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وهي الحكومة الأولى له وتعد ضمن نطاق حكومة (تصريف الأعمال) حيث عهد إليها خلال عمرها القصير الذي لم يتجاوز شهرين مهمة تصريف العاجل من أمور الدولة والإشراف على عملية سير الانتخابات البرلمانية وضمت 10 وزراء وانتهت أعمالها في 13 فبراير 2012.

وفي 14 فبراير 2012 تشكلت الحكومة الثلاثون برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة.

وعلى عكس الحكومات السابقة فقد انتهت هذه الحكومة نتيجة حكم من المحكمة الدستورية قضى بإبطال عملية الانتخابات البرلمانية وعدم صحة عضوية من فاز فيها وعودة مجلس الأمة المنحل لممارسة أعماله بقوة الدستور ما أدى إلى استقالة الحكومة وانتهاء مهامها في 18 يوليو 2012.

وتشكلت الحكومة الحادية والثلاثون في 19 يوليو 2012 برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وعضوية 13 وزيرا وانتهت أعمالها في 10 ديسمبر 2012 بعد حل مجلس الأمة بسبب تعذر عقد جلسات المجلس لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها ومن ثم صدور مرسوم الصوت الواحد والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.

وفي 11 ديسمبر 2012 تشكلت الحكومة الثانية والثلاثون برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة.

ولم تستمر هذه الحكومة سوى 7 أشهر تقريبا إذ صدر في 16 يونيو 2013 حكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان عملية الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر 2012 استنادا إلى عدم دستورية المرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ومن ثم إعادة الانتخابات البرلمانية في 27 يوليو 3013 ثم تقدمت الحكومة باستقالتها في اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات. وتشكلت الحكومة الثالثة والثلاثون في 4 أغسطس 2013 برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 28 نوفمبر 2016.

وفي 10 ديسمبر 2016 تشكلت الحكومة الرابعة والثلاثون برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت الحكومة باستقالتها في 30 نوفمبر 2017 بعد تأزم العلاقة بين السلطتين عقب تقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة استجوابات لعدد من الوزراء.

وتشكلت الحكومة الخامسة والثلاثون في 11 ديسمبر 2017 برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 14 نوفمبر 2019 بعد استقالة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان رمضان عقب استجوابها وبعد تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح إثر استجواب مقدم أحد النواب.

وفي 17 ديسمبر عام 2019 تشكلت الحكومة السادسة والثلاثون برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الذي تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى وضمت 15 وزيرا اثنان منهم من نواب مجلس الأمة وشهدت دخول ثلاث نساء إلى التشكيلة الحكومية.

الحكومات في عهد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله:

تشكلت الحكومة السابعة والثلاثون في 14 ديسمبر عام 2020 برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد وضمت 15 وزيرا منهم عشرة وزراء جدد فيما قبلت استقالتها في 18 يناير عام 2021 على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور.

وتشكلت الحكومة الثامنة والثلاثون في الثاني من مارس عام 2021 برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا فيما قبل سمو أمير البلاد استقالتها في 18 نوفمبر الماضي على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور.