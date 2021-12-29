عادل الشنان



علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بإنذار المتعهد بأعمال مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 5 خزانات أرضية سعة 500 ألف غالون إضافة إلى خزانين أرضيين سعة 250 ألف غالون للري وعدد 6 آبار مياه جوفية في مدينة «غرب عبدالله المبارك»، وقد تم تمديد مدة العقد حتى تاريخ 10 مارس 2022 القادم.

وأكدت المصادر أن تكلفة المشروع قد بلغت 4 ملايين و480 ألف دينار، أما نسبة الإنجاز الفعلية فقد بلغت 64.10‎‎% حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي وهي تعتبر متأخرة عن الجدول الزمني المقرر للمشروع لأن المدة التعاقدية المتفق عليها وفق العقد المبرم مع المتعهد بالأعمال انتهت بتاريخ 9 ديسمبر الماضي وتم إنذار المتعهد بكتاب سحب الأعمال من قبل مدير عام المؤسسة بتاريخ 16 يونيو الماضي تحت رقم 10-11443.

الجدير بالذكر أن أعمال الأساسات والهيكل الخرساني تم إنجازها بنسبة 100‎‎% أما الأعمال الميكانيكية والكهربائية فلم تتجاوز الـ35‎‎% وأعمال الأسطح بلغت 57‎‎% تقريبا، أما أعمال الموقع فقد بلغت 79‎% تقريبا، بينما لم يتم إنجاز أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية إطلاقا.